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13:02 (мск), источник: ТАСС

Археологи нашли в Москве следы дома с изразцовой печью, сгоревшего в XVIII веке

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Археологи при наблюдении за ремонтными работами на Ивановской горке в Москве обнаружили печные изразцы со следами пожара, произошедшего в первой половине XVIII века. Об этом в сообщается в четверг на сайте столичного мэра.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Специалисты обнаружили так называемые муравленые, или покрытые зеленой глазурью, изразцы. Ими, скорее всего, была украшена печь в одном из жилых домов на Ивановской горке в XVII веке. <…> Практически на всех фрагментах заметны следы воздействия огня. Это позволяет сделать вывод, что изразцовая печь пострадала при пожаре, затем была разобрана и выброшена в яму в ходе ремонта здания », — приводятся на портале слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

В одной яме с изразцами были найдены фрагменты глиняных горшков из белой глины и две медных монеты, отчеканенные в 1736—1737 годах. По словам Емельянова, они могли попасть в слой одновременно с изразцами.

Предположительно, печь была разрушена в 1737 году (на это указывает дата чеканки одной из найденных монет).
Алексея Емельянова
Руководитель департамента культурного наследия Москвы

«В тот год 29 мая (9 июня по григорианскому календарю) в Москве случился один из крупнейших пожаров XVIII века — Троицкий пожар. В огне пострадали более 12 тыс. различных зданий, в том числе монастыри, церкви, дворы, каменные и деревянные городские постройки», — сказал он.

Данные исследований этого года показывают, что бедствие затронуло и район Ивановской горки.

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