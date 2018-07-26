Прокуратура проверила кладбища Иркутской области. Нашли более 600 нарушений, в суд направили 108 исков

Источник: Вести Иркутск

О том, что в Иркутском районе появилось незаконное кладбище, «Вести-Иркутск» уже рассказывали. Правда, тогда пообщаться с сотрудниками ритуального агентства не удалось. Увидев автомобиль с логотипами ТРК «Россия», они прикрыли свой погребальный бизнес. Как выяснится позже, ненадолго.

Как заработать большие деньги на большом человеческом горе? Ответ на этот вопрос знают в Шелехове. Похоронная мафия здесь процветала. Факты, которые шокировали даже бывалых следователей. По данным прокуратуры, в сговоре оказались работники ритуальной службы, сотрудники полиции и медики. Вот лишь один из эпизодов преступной схемы: умерших, всех подряд, направляли не патологоанатомам, бесплатно, а на дорогую судебно-медицинскую экспертизу.

— Это, как правило, были престарелые лица. 60−70 лет, страдающие серьёзными хроническими заболеваниями, и при явном отсутствии какого-то криминального характера смерти почему-то направление на патологоанатомическое вскрытие сотрудниками «Скорой помощи» не выдавалось. Одновременно приезжал участковый, и все эти трупы направлял для производства экспертизы в Шелеховское отделение ИОБСМЭ. И только в 2017-м году таких трупов было порядка 500, — говорит прокурор города Шелехова Александр Липунов.

Большая прокуроская проверка прошла по всему региону. В результате выявили свыше шестисот нарушений, в суд направили 108 исков. Дела, в основном, административные. Но кое-где дошло и до «уголовки». Например, на восьмом километре Голоустненского тракта, в лесу, рядом с элитным старообрядческим «Покровским погостом» появилось ещё одно кладбище — «самоволка». Стоимость участка на нём доходила до двух миллионов рублей.

— Было установлено, что захоронения на нём осуществляет ООО «Гранит-ритуал». Захоронения эта организация осуществляла на земельном участке, не предназначенном для этих целей. То есть, по сути, эта организация организовала стихийное кладбище, при этом полномочий на осуществление захоронений ей никто не давал, — говорит прокурор Иркутского района Юлия Забродина.

Сейчас делом «Гранит-ритуала» занимается Следственный комитет, проверяют и чиновников из Ушаковского муниципального образования. А в Шелехове выяснилось, что убитые горем родственники переплачивали не только судмедэкспертам, но и за ритуальные услуги. В разрешённом официальном перечне бюро их был минимум.

— Ну, а вот оставшиеся, недостающие позиции по прейскуранту нами были обнаружены в прейскуранте одного из индивидуальных предпринимателей. Которая, по «счастливому» стечению обстоятельств оказалась супругой руководителя Шелеховского отделения Иркутского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Вот такой сформировался прибыльный бизнес, — говорит прокурор города Шелехова Александр Липунов.

Вот так и стал завотделением главным подозреваемым по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По результатам проверок в отношении него возбудили пять уголовных дел. Сейчас их объединили в одно производство.

— Вот сейчас, мы проверим, как исполняется законодательство на этом кладбище. Попробуем купить здесь себе участок.

Здравствуйте, мы вернулись. Сегодня вечером, на «Покровский погост». Теперь на автомобиле попроще, без логотипов ТВ. С подозрением, но всё же с нами общаются. Итак, выясняем: именно ЭТО кладбище — исключительно для крещёных и староверов. А сколько стоит похоронить человека рядом? На так называемом кладбище муниципальном?

— Второе место вам даётся бес-плат-но.

— А первое?

— Первое копается. Копка могилы 14 тысяч рублей И оградка у вас будет 2 на 3.