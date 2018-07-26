В Красноярске наступил сезон формальдегида
С 9 по 23 июля специалисты Среднесибирского УГМС зафиксировали в Красноярске 50 случаев превышения формальдегида в воздухе.
С 9 по 23 июля специалисты Среднесибирского УГМС зафиксировали в Красноярске 50 случаев превышения формальдегида в воздухе.
Сегодня в
— Если смотреть по году в целом, то зимой формальдегида почти нет, а летом, когда температура выше +20 градусов, его количество растет. Причины- дорожные работы, транспорт, нагревание асфальта.
Формальдегид вызывает зуд, сыпь, частые головные боли. Самое главное — это канцероген.
Важно и то, что люди сами несут в квартиру источники формальдегида вместе с дешевыми стройматериалами, мебелью и пр. Неслучайно после ремонта и покупки новых столов и шкафом квартиру приходится долго проветривать.