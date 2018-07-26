В Красноярске наступил сезон формальдегида

— Если смотреть по году в целом, то зимой формальдегида почти нет, а летом, когда температура выше +20 градусов, его количество растет. Причины- дорожные работы, транспорт, нагревание асфальта.

Напомним, формальдегид — бесцветный газ с резким запахом. Но это в чистом виде. Растворенный в воздухе он для человека незаметен, определяется только лабораторными методами. Согласно нормативам, предельно допустимая концентрация этого вещества при длительном воздействии может достигать 0,5 мг/м3, кстати, этот порог в России установили в 2014 году, до этого он был существенно ниже.