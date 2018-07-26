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10:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске наступил сезон формальдегида

С 9 по 23 июля специалисты Среднесибирского УГМС зафиксировали в Красноярске 50 случаев превышения формальдегида в воздухе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в пресс-центре «Комсомольской правды"-Красноярск начальник отдела информации и прогнозирования территориального ЦМС ФГБУ Среднесибирский УГМС Ольга Филатова рассказала, почему это происходит.

— Если смотреть по году в целом, то зимой формальдегида почти нет, а летом, когда температура выше +20 градусов, его количество растет. Причины- дорожные работы, транспорт, нагревание асфальта.

Напомним, формальдегид — бесцветный газ с резким запахом. Но это в чистом виде. Растворенный в воздухе он для человека незаметен, определяется только лабораторными методами. Согласно нормативам, предельно допустимая концентрация этого вещества при длительном воздействии может достигать 0,5 мг/м3, кстати, этот порог в России установили в 2014 году, до этого он был существенно ниже.

Формальдегид вызывает зуд, сыпь, частые головные боли. Самое главное — это канцероген.

Важно и то, что люди сами несут в квартиру источники формальдегида вместе с дешевыми стройматериалами, мебелью и пр. Неслучайно после ремонта и покупки новых столов и шкафом квартиру приходится долго проветривать.

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