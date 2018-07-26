В Казани открыли проезжую часть улицы Сибгата Хакима
В Казани открыли проезжую часть улицы Сибгата Хакима. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент.
В Казани открыли проезжую часть улицы Сибгата Хакима. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент.
Однако светофор со стороны улицы Бондаренко пока еще не работает. Как рассказали нашему порталу в АСУДД, светофоры на данном участке должны заработать уже в четверг.
— Бригада рабочих уже выехала. Светофоры все восстановят и они должны заработать уже сегодня, — прокомментировали ProKazan.ru в АСУДД.
Напомним, часть улицы Сибгата Хакима (от улицы Декабристов до улицы Абсалямова) была перекрыта два месяца