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10:16 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани открыли проезжую часть улицы Сибгата Хакима

В Казани открыли проезжую часть улицы Сибгата Хакима. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент.

Однако светофор со стороны улицы Бондаренко пока еще не работает. Как рассказали нашему порталу в АСУДД, светофоры на данном участке должны заработать уже в четверг.

 — Бригада рабочих уже выехала. Светофоры все восстановят и они должны заработать уже сегодня, — прокомментировали ProKazan.ru в АСУДД.

Напомним, часть улицы Сибгата Хакима (от улицы Декабристов до улицы Абсалямова) была перекрыта два месяца из-за фестиваля болельщиков ЧМ-2018, который проходил у Центра семьи «Казан».

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