В Москве могут создать «выделенки» для такси на дорогах в аэропорты

Источник: РИАМО

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«Выделенки» на французских дорогах позволяют пассажирам такси еще до выезда из Парижа узнать точное время прибытия в аэропорт. Полосы работают в таком режиме по будням с 6:30 до 22:00, в остальное время туда могут выезжать и обычные автолюбители. Проект постепенно доказал экономическую эффективность. Не исключено, что парижский опыт теперь может перенять и Москва. Собственно, для этого мэрия регулярно и проводит такие форумы", — отмечается в статье.

Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, все предложения и инициативы, проработанные в процессе дискуссий, обязательно будут рассмотрены и лягут в основу будущих решений столичного правительства.

В Москве недавно разметили спецполосы в Солянском проезде, на Солянке, Волхонке, Баррикадной, Николоямской, Верхней и Нижней Радищевской улицах. Приоритет на них получат автобусы 17 маршрутов, которыми каждый день пользуются более 150 тысяч горожан.

По прогнозам Ликсутова, пассажиры смогут сэкономить до 15 минут.

В ближайшие два года в Москве появится еще 42 километра «выделенок» — сейчас их общая протяженность составляет 289 километров.