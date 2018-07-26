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10:50 (мск), источник: Калининград.Ru

Пропавшую школьницу из Гурьевского округа обнаружили у знакомых в Светлом

Полицейские завершили поиски пропавшей 16-летней Валерии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Калининград.Ru

Девушка ушла из дома в посёлке Новом Гурьевского округа 22 июля. Спустя несколько дней её нашли в Светлом. Правоохранители выяснили, что школьница гостила у своих знакомых.

В поисках подростка участвовали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, уголовного розыска и патрульные наряды. С ней не произошло противоправных действий. Специалисты провели с девушкой профилактическую беседу о недопустимости самовольных уходов из дома.

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