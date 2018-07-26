Пропавшую школьницу из Гурьевского округа обнаружили у знакомых в Светлом

Девушка ушла из дома в посёлке Новом Гурьевского округа 22 июля. Спустя несколько дней её нашли в Светлом. Правоохранители выяснили, что школьница гостила у своих знакомых.

В поисках подростка участвовали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, уголовного розыска и патрульные наряды. С ней не произошло противоправных действий. Специалисты провели с девушкой профилактическую беседу о недопустимости самовольных уходов из дома.