На Молдову надвигается буря — на страну обрушатся ливень и град
Метеорологи объявили желтый код метоопасности в связи с надвигающейся бурей.
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Метеорологи объявили желтый код метоопасности в связи с надвигающейся бурей.
Ожидаются проливные дожди и порывистый ветер.
По данным синоптиков, предупреждение вступает в силу с пятницы 14:00 и до субботы 02:00.
Скорость ветра будет составлять более 70 км/час. Количество осадков превысит 35 л/м2.