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16Ливневые дожди в Японии
10:40 (мск), источник: Publika.md

На Молдову надвигается буря — на страну обрушатся ливень и град

Метеорологи объявили желтый код метоопасности в связи с надвигающейся бурей.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 89% 757 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Publika.md

Ожидаются проливные дожди и порывистый ветер.

По данным синоптиков, предупреждение вступает в силу с пятницы 14:00 и до субботы 02:00.

Скорость ветра будет составлять более 70 км/час. Количество осадков превысит 35 л/м2.

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