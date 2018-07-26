Детский сад в Промышленновском районе временно закрыли из-за радиации

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Кемеровской области, специалисты выявили превышение активности радона в воздухе игровой комнаты и спальни. Нарушение представляло угрозу для здоровья детей и персонала. В отношении юридического лица был составлен протокол об административном нарушении, а также протокол о временном запрете деятельности.