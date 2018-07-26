Детский сад в Промышленновском районе временно закрыли из-за радиации
Использование помещений по назначению представляло угрозу здоровью детей и работников учреждения.
Использование помещений по назначению представляло угрозу здоровью детей и работников учреждения.
В Промышленновском районе Кемеровской области временно закрыли детский сад «Улыбка».
Как сообщает
Материалы проверки были переданы в Промышленновский районный суд. Детский сад закрыт на 40 суток, в течение этого времени все нарушения должны быть устранены.