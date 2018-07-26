Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В смертельном пожаре в Греции Чепинога нашел «российский» след
Убийц россиянки и ее мужа приговорили к смертной казни
Сходство принца Джорджа и принцессы Дианы умилило Сеть
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Откуда берутся и для чего используются броши Елизаветы II
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью
«Три грации»: Татьяна Навка умилила соцсети снимком с дочками
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре
Умер Александр Гергалов - СМИ
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
Откуда берутся и для чего используются броши Елизаветы II
Ксения Собчак с корзинкой прокатилась на катере
Медведева обвенчалась с иностранцем в соборе в Москве
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
16Ливневые дожди в Японии
10:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Детский сад в Промышленновском районе временно закрыли из-за радиации

Использование помещений по назначению представляло угрозу здоровью детей и работников учреждения.

В Промышленновском районе Кемеровской области временно закрыли детский сад «Улыбка».

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Кемеровской области, специалисты выявили превышение активности радона в воздухе игровой комнаты и спальни. Нарушение представляло угрозу для здоровья детей и персонала. В отношении юридического лица был составлен протокол об административном нарушении, а также протокол о временном запрете деятельности.

Материалы проверки были переданы в Промышленновский районный суд. Детский сад закрыт на 40 суток, в течение этого времени все нарушения должны быть устранены.

Гражданская война: «белые» были правы? - эксперт
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
Посольство США в Пекине подтвердило информацию о взрыве
В Японии казнили еще шестерых членов секты «Аум Синрике»
Именинник сфотографировал свое одиночество и обрел сотни друзей
Назван источник финансирования нового российского мегамоста
За увольнение «предпенсионеров» введут уголовную ответственность
Турист пытался попасть в Крым на плоту из бутылок и досок
Спорт
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства Переход Головина - на третьем месте
Hi-Tech
Сенсационная находка в России. Пробудились древние существа Правда, среди них оказались только самки.
Авто
Отдел ГИБДД ввел странный дресс-код для водителей Автомобилисты пожаловались, что одно из подразделений дорожной инспекции запретило входить в здание в шортах
Кино
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех Традиционный рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых российских звезд составил журнал Forbes
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь