Мэр Краснодара в видеообращении рассказал горожанам о ливневках и подтоплениях
Евгений Первышов обратился к жителям города и попытался подробно разъяснить ситуацию с водоотведением в Музыкальном микрорайоне, а также в целом в северной и
Евгений Первышов обратился к жителям города и попытался подробно разъяснить ситуацию с водоотведением в Музыкальном микрорайоне, а также в целом в северной и
В частности, он рассказал о том, какой объем строительства необходимо выполнить для решения проблемы, с какими сложностями столкнулись городские власти.
— Для города очень важно достроить магистральный ливневый коллектор на ул. Петра Метальникова и наладить систему водоотведения. Она не только для Музыкального микрорайона, она и для улиц Российской, Уссурийской,
В частности, на ул. Московской от Гомельской до Петра Метальникова необходимо построить 1,5 км коллектора, в районе пересечения Российской и Петра Метальникова — около 200 м. Нужно проложить трубы под Ростовским шоссе и железной дорогой — около 500 м и от Ростовского шоссе до ул. Дзержинского с проколом под дорогой. Дальше ливневые стоки сможет принять водоотводной канал по руслу балки реки Осечки, — рассказал мэр.
Строительство сетей канализации по самой ул. Московской в настоящий момент невозможно
Администрация города рассматривает также возможность строительства резервной сети ливнеоотведения в районе Московской, чтобы задействовать
Ранее «Югополис» сообщал о том, что Краснодар в течение нескольких последних недель заливало дождем. Затопленными оказались многие городские территории. Внимание горожан особенно привлек инцидент на улице Московской, где спасатели вынуждены были применить плавсредства специализированной
В мэрию Краснодара общественники подали уведомление о проведении заплыва в «море», образующемся после дождя на улице Московской в Музыкальном районе. Акция планировалась на 26 июля, если перед ней пройдет дождь и затопит улицу Московскую. Участники хотели с помощью акции обратить внимание властей на бедственное положение жителей Музыкального микрорайона, страдающих от подтоплений после каждого сильного дождя. Однако власти отказались согласовать мероприятие.