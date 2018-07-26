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16:58 (мск), источник: Югополис

Мэр Краснодара в видеообращении рассказал горожанам о ливневках и подтоплениях

Евгений Первышов обратился к жителям города и попытался подробно разъяснить ситуацию с водоотведением в Музыкальном микрорайоне, а также в целом в северной и северо-восточной части Краснодара.

В частности, он рассказал о том, какой объем строительства необходимо выполнить для решения проблемы, с какими сложностями столкнулись городские власти.

— Для города очень важно достроить магистральный ливневый коллектор на ул. Петра Метальникова и наладить систему водоотведения. Она не только для Музыкального микрорайона, она и для улиц Российской, Уссурийской, Восточно-Кругликовской. Сейчас на этих территориях большая часть труб проложена, но не эксплуатируется. И не хватает нескольких участков. Минимально что нужно сделать — достроить их, вывести воду в канал, который ведет к балке реки Осечки.

В частности, на ул. Московской от Гомельской до Петра Метальникова необходимо построить 1,5 км коллектора, в районе пересечения Российской и Петра Метальникова — около 200 м. Нужно проложить трубы под Ростовским шоссе и железной дорогой — около 500 м и от Ростовского шоссе до ул. Дзержинского с проколом под дорогой. Дальше ливневые стоки сможет принять водоотводной канал по руслу балки реки Осечки, — рассказал мэр.

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Строительство сетей канализации по самой ул. Московской в настоящий момент невозможно из-за того, что дорога является предметом судебного разбирательства с одной из компаний, требующей взыскать с администрации города компенсацию за земельный участок, на котором построена эта улица.

Администрация города рассматривает также возможность строительства резервной сети ливнеоотведения в районе Московской, чтобы задействовать пруд-накопитель, расположенный около Ростовского шоссе, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее «Югополис» сообщал о том, что Краснодар в течение нескольких последних недель заливало дождем. Затопленными оказались многие городские территории. Внимание горожан особенно привлек инцидент на улице Московской, где спасатели вынуждены были применить плавсредства специализированной пожарно-спасательной части, чтобы помочь пассажирам выбраться из утонувшего в огромной луже автобуса.

В мэрию Краснодара общественники подали уведомление о проведении заплыва в «море», образующемся после дождя на улице Московской в Музыкальном районе. Акция планировалась на 26 июля, если перед ней пройдет дождь и затопит улицу Московскую. Участники хотели с помощью акции обратить внимание властей на бедственное положение жителей Музыкального микрорайона, страдающих от подтоплений после каждого сильного дождя. Однако власти отказались согласовать мероприятие.

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