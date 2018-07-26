Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
Финская спортсменка заявила о попытке изнасилования дагестанцами
Красавицы, которые выросли из «гадких утят»
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада
Тайная история денежной реформы 1993 годаЗнаменитая фраза Виктора Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда» — именно о ней
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех
Умер Александр Гергалов - СМИ
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
Овечкин и Шнуров возглавили рейтинг российских знаменитостей
Алика Смехова и Лариса Вербицкая открыли Фестиваль цветов в ГУМе
Медведева обвенчалась с иностранцем в соборе в Москве
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
12:47 (мск), источник: БЕЛТА

Первый кинотеатр типа IMAX откроется в Минском планетарии

Планетарии по всему миру давно превратились в мультимедийные центры, где проходят концерты, лекции и показывают звездные фильмы на огромных экранах.

13 377 белорусских рублей из необходимых 12 300 удалось собрать меньше, чем за два месяца, а поддержку оказали 499 человек и производитель товаров для сна Vegas — он не только внес недостающую сумму для покупки новой проекционной системы, но и оборудовал два спальных места под куполом. Наблюдать за звездами в Минском планетарии теперь можно лежа.

Планетарии по всему миру давно превратились в мультимедийные центры, где проходят концерты, лекции и показывают звездные фильмы на огромных экранах. Минский планетарий постоянно меняется: наблюдать из обсерватории Млечный путь и Полярную звезду можно благодаря отреставрированному немецкому телескопу Carl Zeiss с увеличением в 300 крат, а смотреть сферические фильмы — на огромном куполе-экране, единственном в Беларуси, а в скором времени и на новой проекционной системе, которая появится уже в сентябре. Необходимая сумма на ее покупку была собрана 25 июля при помощи краудфандинговой компании.

— Технология «полного купола» в нашем планетарии похожа на IMAX, только называется FullDome (полный купол) — экран больше и располагается сверху и позади в 360 градуса. Подобного оборудования до сих пор нет нигде в Беларуси. С появлением четырех новых проекторов разрешение изображения увеличится в 1,5 раза, а посетители увидят еще более яркую и насыщенную картинку, — рассказывает заведующий Минским планетарием Александр Микулич. — Благодаря городу каждый год мы обновляем планетарий: закупаем новые фильмы, приглашаем интересных лекторов. Но всегда приветствуем личное желание белорусов делать наш планетарий лучше, идеями или финансово.

Свою поддержку планетарию оказали 499 человек, которые собрали 91% от необходимой суммы. Для того, чтобы привлечь дополнительное внимание к проекту, производитель товаров для сна Vegas установил две кровати с ортопедическими матрасами прямо под сферическим куполом и предложил минчанам смотреть на звезды лежа. Более 1800 человек пожелали попасть на необычный показ, а за два дня, пока шло анонсирование, перевели на счет проекта больше тысячи рублей.

— Мы обратили внимание, что смотреть сферические фильмы лучше полулежа, так не затекает шея и ничего не болит, а для некоторых людей это единственная удобная «поза» для просмотра, — рассказывает Екатерина Горобец, директор по маркетингу бренда Vegas в Беларуси. — Правильное положение тела обеспечат наши ортопедические матрасы Vegas с пружинными блоками Medizone. Благодаря чередованию мягких и жестких зон, расслабиться и почувствовать себя отдохнувшими смогут все посетители, независимо от роста, веса, возраста.

25 июля Vegas внес две тысячи рублей на счет и завершил сбор средств. Планируется, что новая система появится в Минском планетарии уже в сентябре.

Спальные места также останутся в Минском планетарии. Они доступны по предварительной записи по услуге «Небо для двоих» — за 17,8 рублей можно исследовать Вселенную вдвоем во всем зале.

Все новости региона
 У американского миллиардера нашли белорусские корни
Певец Александр Малинин снял клип в Мирском замке
Российское посольство в США ответило на «Крымскую декларацию»
«Хотели как лучше». Тайная история денежной реформы 1993 года
В Японии скончался самый пожилой человек на Земле
Названы самые богатые российские знаменитости
СМИ: Сергей Железняк подал в отставку с поста в «Единой России»
Именинник сфотографировал свое одиночество и обрел сотни друзей
Назван источник финансирования нового российского мегамоста
Спорт
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства Сейчас смотришь на сумму в 16,5 млн евро и кажется, что за Аршавина недоплатили, притом серьезно
Hi-Tech
Сенсационная находка в России. Пробудились древние существа Правда, среди них оказались только самки.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Мила Кунис и Шэрон Стоун на мировой премьере шпионской комедии Показ фильма «Шпион, который меня кинул» в Голливуде посетили многие звезды кино
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
Дочь Максима Виторгана показала подросшего сына Собчак Платон становится все больше похожим на своего знаменитого папу
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь