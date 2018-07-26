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11:59 (мск), источник: Вести Иркутск

Дополнительный пункт скорой помощи откроют в этом году на улице 3-го июля в Иркутске

Об этом сообщил министр здравоохранения Прибайкалья Олег Ярошенко на заседании облправительства.

Источник: Вести Иркутск

Сейчас больных Правобережного округа обслуживает пункт на Омулевского. По стандартам врачи на вызов должны прибывать менее чем за двадцать минут. Но интенсивный «трафик» в центре города затрудняет движение скорой. Новый пункт должен улучшить оказание медицинской помощи горожанам.

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