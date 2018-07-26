Дополнительный пункт скорой помощи откроют в этом году на улице 3-го июля в Иркутске

Сейчас больных Правобережного округа обслуживает пункт на Омулевского. По стандартам врачи на вызов должны прибывать менее чем за двадцать минут. Но интенсивный «трафик» в центре города затрудняет движение скорой. Новый пункт должен улучшить оказание медицинской помощи горожанам.