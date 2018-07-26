Дополнительный пункт скорой помощи откроют в этом году на улице 3-го июля в Иркутске
Об этом сообщил министр здравоохранения Прибайкалья Олег Ярошенко на заседании облправительства.
Об этом сообщил министр здравоохранения Прибайкалья Олег Ярошенко на заседании облправительства.
Сейчас больных Правобережного округа обслуживает пункт на Омулевского. По стандартам врачи на вызов должны прибывать менее чем за двадцать минут. Но интенсивный «трафик» в центре города затрудняет движение скорой. Новый пункт должен улучшить оказание медицинской помощи горожанам.