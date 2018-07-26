Куриные яйца, говядина и капуста подешевели в Нижегородской области

Источник: Reuters

Говядина, капуста и куриные яйца подешевели в Нижегородской области на прошлой неделе с 16 по 23 июля, сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, средняя цена на говядину снизилась на 0,03% (с 323,5 до 322,5 рублей за кг), куриные яйца подешевели на 0,7% (с 46,3 до 45,9 рублей за десяток), средняя стоимость капусты снизилась на 7,9% (с 25,5 до 23,5 рублей за кг).

Также в Нижегородской области, по данным Нижегородстата, с 16 июля снизились средние цены на молоко, масло и соль.