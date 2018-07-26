Собственный кассационный суд открывается в Челябинске

В третьем окончательном чтении Государственная Дума РФ приняла законопроект о создании в России пяти отдельных апелляционных и девяти кассационных судов общей юрисдикции, один из которых — седьмой — появится в Челябинске, -предает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на официальные материалы парламента.

За право разместить на своей территории этот судебный орган с Челябинском боролись Екатеринбург и Пермь, но губернатору Борису Дубровскому удалось доказать необходимость создания Седьмого кассационного суда в преддверии намеченных на 2020 год саммитов ШОС и БРИКС именно в столице Южного Урала. Здесь будут рассматривать кассационные жалобы и представления на вступившие в силу судебные акты, дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, протесты на апелляции. Инициатором создания региональных кассационных судов выступил Верховный суд России.