В Кошелев-парке открылся новый полицейский участок

Источник: Volga News

В торжественной церемонии открытия полицейского участка в Кошелев-парке приняли участие генерал-лейтенант полиции Александр Винников, начальник ГУ МВД России по Самарской области, Владимир Кошелев, председатель совета директоров Корпорации «КОШЕЛЕВ», Евгений Макридин, глава муниципального района Волжский.

Опорный пункт располагается на первом этаже многоквартирного дома, в удобном помещении для приема и работы с обращениями граждан, с отдельным входом и организованными местами для парковки служебных автомобилей.

Работать в опорном пункте полиции будет три специалиста: участковый, оперуполномоченный и инспектор по делам несовершеннолетних.

Открытие полицейского участка стало возможно в рамках программы государственно-частного партнерства. Корпорация «КОШЕЛЕВ» подобрала помещение, выделило его, провела все необходимые работы по подготовке, ремонту и запуску в эксплуатацию. С сегодняшнего дня значительно ускорится процесс обращения граждан в полицию с сообщениями о нарушениях законности и правопорядка. В том же здании уже функционирует офис управляющей компании «Авиакор-стандарт». Это место хорошо знакомо жителям района, оно в непосредственной близости от недавно открытого детского сада «Янтарик».

Сегодня «Кошелев-парк» — один из современных жилых районов с развитой социальной инфраструктурой, и открытие здесь полицейского участка — очередной шаг к созданию безопасной, благоустроенной и комфортной среды обитания. В текущем году откроется новая современная школа на 1360 мест и еще один детский сад на 350 человек, работы по благоустройству прилегающей территории вышли на финишную прямую.

Александр Винников, начальник ГУ МВД России по Самарской области, генерал-лейтенант полиции:

— Я рад за сотрудников, которые начинают работать с сегодняшнего дня в только что открытом опорном пункте полиции, в новом и свежеотремонтированном помещении. Большую помощь в подготовке открытия нового полицейского участка оказала администрация Волжского района и Корпорация Кошелев.

Владимир Кошелев, председатель совета директоров Корпорации «КОШЕЛЕВ»:

— Мы активные участники программы государственно-частного партнерства. И готовы бесплатно предоставить земельный участок, безвозмездно подключить к инженерным сетям и выделить необходимые мощности. Мы зарезервировали место для организации еще одного полицейского участка с удачным месторасположением на территории Кошелев-парка, в географическом центре ореола существующей застройки. Мы готовы сделать всё от нас зависящее, чтобы обеспечить жителям комфорт, благополучие и безопасность.

Евгений Макридин, глава муниципального района Волжский: