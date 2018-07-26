В Кошелев-парке открылся новый полицейский участок
Опорный пункт полиции открылся для обеспечения комфорта и благополучия жителей микрорайона. Открытие участка состоялось в торжественной обстановке по адресу: улица Иоанна Снычева, дом 2.
Опорный пункт полиции открылся для обеспечения комфорта и благополучия жителей микрорайона. Открытие участка состоялось в торжественной обстановке по адресу: улица Иоанна Снычева, дом 2.
В торжественной церемонии открытия полицейского участка в
Опорный пункт располагается на первом этаже многоквартирного дома, в удобном помещении для приема и работы с обращениями граждан, с отдельным входом и организованными местами для парковки служебных автомобилей.
Открытие полицейского участка стало возможно в рамках программы
Сегодня «Кошелев-парк» — один из современных жилых районов с развитой социальной инфраструктурой, и открытие здесь полицейского участка — очередной шаг к созданию безопасной, благоустроенной и комфортной среды обитания. В текущем году откроется новая современная школа на 1360 мест и еще один детский сад на 350 человек, работы по благоустройству прилегающей территории вышли на финишную прямую.
Александр Винников, начальник ГУ МВД России по Самарской области,
— Я рад за сотрудников, которые начинают работать с сегодняшнего дня в только что открытом опорном пункте полиции, в новом и свежеотремонтированном помещении. Большую помощь в подготовке открытия нового полицейского участка оказала администрация Волжского района и Корпорация Кошелев.
Владимир Кошелев, председатель совета директоров Корпорации «КОШЕЛЕВ»:
— Мы активные участники программы
Евгений Макридин, глава муниципального района Волжский:
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