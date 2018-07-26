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11:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые богатые российские знаменитости

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта, составленный с учетом их доходов, числа упоминаний в СМИ и популярности поисковых запросов.

Источник: РИА "Новости"

Возглавил список хоккеист Александр Овечкин с годовым доходом в 14,5 миллиона долларов. В тройку также вошли музыканты Сергей Шнуров (13,9 миллиона долларов) и Филипп Киркоров (8,9 миллиона долларов).

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Следом за Киркоровым идут певец Григорий Лепс (8,2 миллиона долларов) и телеведущий Иван Ургант (с доходом 8,5 миллиона он уступил Лепсу по числу поисковых запросов).

Также в первую десятку вошли певица и телеведущая Ольга Бузова, певец Дима Билан, хоккеист Евгений Малкин, певец Стас Михайлов и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак.

Ранее Forbes опубликовал список из сотни финансово успешных знаменитостей. Голливудский актер Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым в мире актером, заработав за последний год 239 миллионов долларов.

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