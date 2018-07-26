Дожди, грозы, град обещают синоптики жителям Иркутской области на завтра
Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 27 июля, в Иркутской области ожидается переменная облачность, в северо-восточных, ночью и в верхнеленских районах, по остальной территории в течение суток местами небольшие, умеренные дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные дожди, грозы, днем град.
Сейчас в Вашингтоне:Вашингтон:+23°94%755 мм рт. ст.0 м/с
Источник:AP 2018
Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, температура ночью +9,+14, при прояснении +1,+6, днем +20,+25, при облачной погоде +11,+16 градусов.
В Иркутске завтра ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, ветер северо-западный 5−10 м/с, ночью порывы 14−19 м/с, температура ночью +9,+11, днем +21,+23 градуса.