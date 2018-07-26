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11:58 (мск), источник: НИА Иркутск

Дожди, грозы, град обещают синоптики жителям Иркутской области на завтра

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 27 июля, в Иркутской области ожидается переменная облачность, в северо-восточных, ночью и в верхнеленских районах, по остальной территории в течение суток местами небольшие, умеренные дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные дожди, грозы, днем град.

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Источник: AP 2018

Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, температура ночью +9,+14, при прояснении +1,+6, днем +20,+25, при облачной погоде +11,+16 градусов.

В Иркутске завтра ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, ветер северо-западный 5−10 м/с, ночью порывы 14−19 м/с, температура ночью +9,+11, днем +21,+23 градуса.

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