Дожди, грозы, град обещают синоптики жителям Иркутской области на завтра

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 27 июля, в Иркутской области ожидается переменная облачность, в северо-восточных, ночью и в верхнеленских районах, по остальной территории в течение суток местами небольшие, умеренные дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные дожди, грозы, днем град.