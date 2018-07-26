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12:48 (мск), источник: РИА Крым

Турпоток в Крым вырос на четверть — глава Минкурортов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. С января по 25 июля этого года Крым посетили 3 миллиона 281 тысяча туристов. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Источник: РИА "Новости"

«По Крымскому мосту в обе стороны на данный момент проехало 1 миллион 139 тысяч транспортных средств, в том числе почти 13 тысяч автобусов. Въездной поток в Крым составил более 619 тысяч автомобилей, в том числе 6,5 тысяч автобусов», — сказал министр.

По словам Волченко, средняя заполняемость санаторно-курортных и гостиничных комплексов приближается к 80%. В ряде курортных регионов полуострова, таких как Феодосия, Судак, Евпатория, Большая Алушта, Черноморский район и Саки, заполняемость средств размещения приближается к 100%.

Глава Минкурортов РК добавил, что за первое полугодие 2018 года прямые налоговые поступления от туристической отрасли выросли на 26,6% по сравнению с прошлым годом и составили 1 млрд 170 млн рублей.

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