Турпоток в Крым вырос на четверть — глава Минкурортов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. С января по 25 июля этого года Крым посетили 3 миллиона 281 тысяча туристов. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.