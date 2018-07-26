Турпоток в Крым вырос на четверть — глава Минкурортов

«По Крымскому мосту в обе стороны на данный момент проехало 1 миллион 139 тысяч транспортных средств, в том числе почти 13 тысяч автобусов. Въездной поток в Крым составил более 619 тысяч автомобилей, в том числе 6,5 тысяч автобусов», — сказал министр.
По словам Волченко, средняя заполняемость санаторно-курортных и гостиничных комплексов приближается к 80%. В ряде курортных регионов полуострова, таких как Феодосия, Судак, Евпатория, Большая Алушта, Черноморский район и Саки, заполняемость средств размещения приближается к 100%.
Глава Минкурортов РК добавил, что за первое полугодие 2018 года прямые налоговые поступления от туристической отрасли выросли на 26,6% по сравнению с прошлым годом и составили 1 млрд 170 млн рублей.