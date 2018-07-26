«Проблема устранена»: В Санкт-Петербурге закрасили серым граффити с Виктором Цоем
Чиновники явно перестарались, реагируя на жалобу.
Чиновники явно перестарались, реагируя на жалобу.
Девятого июня в десятом часу вечера на портале «Наш Петербург» появилась новая жалоба — в категории «несанкционированные надписи». Некий Александр опубликовал фотографию стены с
— Если не видно, посмотрите внимательно на лоб, — оставил свой комментарий Александр.
Чиновники приняли жалобу на рассмотрение и спустя почти полтора месяца отчитались о проделанной работе.
— Проблема устранена, — написали они под
А на нем — ни птицы, нарисованной на лбу культового музыканта, которую и надо было убрать, ни… самого музыканта. Вместо портрета Виктора Цоя стену теперь «украшает» серое полотно. О том, что здесь было, напоминает только оставшаяся надпись «Сквер Виктора Цоя».
А сегодня коммунальщики закрасили граффити с изображениями чашек — в арке дома 22 на 1-й Красноармейской улице. Их нарисовал по просьбе руководителей кафе, которое находится рядом, известный художник Анатолий Акуе.
— Местные жители с 2014 года собирают подписи, чтобы узаконить граффити, но теперь случится неизбежное. По жалобе некоего гражданина арка обретет стандартный монотонный вид, как и положено по закону, — сетуют представители движения «Красивый Петербург».