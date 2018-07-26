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12:14 (мск), источник: Вести - Калининград

Власти Калининграда рассказали, где построят новые корпуса детских садов

В мэрии рассказали, где построят новые корпуса детских садов в Калининграде. В этом году власти намерены начать ликвидировать очереди в яслях согласно Указу Президента.

Как отметил глава городского комитета строительства и архитектуры Артур Крупин, это довольно интересная задача. Поскольку для ясельных групп для малышей до трёх лет есть свои нормативы, требуются большие площади и специальное оборудование.

Сейчас активно ведётся проектирование новых помещений для самых маленьких дошколят. В частности речь идет о новом корпусе детского сада на улице Карамзина и пристройках к садикам № 59 на Сельме, № 68 на Гагарина и № 78 на Павлика Морозова. Во всех этих микрорайонах велось масштабное жилищное строительство, в новые квартиры въехали молодые семьи с малолетними детьми. На стройплощадках будущих корпусов прошло выездное совещание с участием администрации Калининграда.

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Артур Крупин, председатель комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда:

— Для того, чтобы принять правильное проектное решение, непосредственно обойти всю территорию ногами, чтобы понять, как правильно расположить пристройки, чтобы в меньшей степени затронуть интересны действующих учреждений.

Елена Блинова, заведующая детским садом № 78:

— В детский сад просится очень много детей именно маленького возраста. При строительстве нового корпуса, который будет построен, мы примем в детский сад 88 малышей, возраст деток от полутра лет.

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