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11:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В селе Семилуки на улице 8 Марта отремонтируют водопровод

Общая стоимость работ — 1 млн 950 тыс рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

В селе Семилуки отремонтируют 1,15 км водопровода на улице 8 Марта. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал замглавы Семилукского сельского поселения Андрей Капранчиков в четверг, 26 июля.

На насосной станции также установят дополнительный электродвигатель. Его стоимость — 30 тыс. рублей.

— Нужно поменять несколько метров трубы от скважины до самой насосной станции. Улица 8 Марта проходит по склону, поэтому на укладку трубы потребуется несколько недель, — рассказал Андрей Капранчиков.

Общая стоимость работ составит 1 млн 950 тыс. рублей.

Также в селе заменили 20 концевых задвижек. Их используют для регулировки подачи воды. Задвижки установили на улицах Чапаева, Труда, Транспортная, Октябрьская, Кирова, Калинина, Склярова, Садовая, Ленина и 8 Марта.

Контекст Перебои с водой в селе Семилуки происходят каждое лето. В июне 2018 года сгорел насос на насосной станции. Сельчане на несколько дней остались без воды. Жители вышли на митинг с требованием решить проблему и перекрыли улицу Щеголевых. Водоснабжение села восстановили после вмешательства районной администрации.

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