Погоду августа спрогнозировали синоптики

В предстоящие выходные, 28—29 июля , небо постепенно очистится от облаков и туманов, установится жаркая погода. В субботу во Владивостоке воздух прогреется до 28 градусов тепла, в воскресенье чуть прохладнее, до 26.

Как рассказал руководитель «Примгидромета» Борис Кубай, в самом начале августа над краем пройдёт холодный атмосферный фронт и произойдёт замена воздушной массы: тропическая воздушная масса сменится воздухом умеренных широт, станет не так душно, а в ряде районов по утрам может запахнуть осенью. Но постепенно ситуация гладится и вернётся прежняя температура.