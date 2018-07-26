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11:51 (мск), источник: ДЕЙТА

Погоду августа спрогнозировали синоптики

В конце июля к югу Приморского края подойдет атмосферный фронт, который в пятницу, 27 июля, вызовет в крае дожди, но затем он уйдёт в Охотское море, сообщает DEITA. RU.

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Источник: ДЕЙТА

В предстоящие выходные, 28—29 июля, небо постепенно очистится от облаков и туманов, установится жаркая погода. В субботу во Владивостоке воздух прогреется до 28 градусов тепла, в воскресенье чуть прохладнее, до 26.

Как рассказал руководитель «Примгидромета» Борис Кубай, в самом начале августа над краем пройдёт холодный атмосферный фронт и произойдёт замена воздушной массы: тропическая воздушная масса сменится воздухом умеренных широт, станет не так душно, а в ряде районов по утрам может запахнуть осенью. Но постепенно ситуация гладится и вернётся прежняя температура.

Екатерина Лапкина.

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