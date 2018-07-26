Погоду августа спрогнозировали синоптики
В конце июля к югу Приморского края подойдет атмосферный фронт, который в пятницу, 27 июля, вызовет в крае дожди, но затем он уйдёт в Охотское море, сообщает DEITA. RU.
В конце июля к югу Приморского края подойдет атмосферный фронт, который в пятницу, 27 июля, вызовет в крае дожди, но затем он уйдёт в Охотское море, сообщает DEITA. RU.
В предстоящие выходные,
Как рассказал руководитель «Примгидромета» Борис Кубай, в самом начале августа над краем пройдёт холодный атмосферный фронт и произойдёт замена воздушной массы: тропическая воздушная масса сменится воздухом умеренных широт, станет не так душно, а в ряде районов по утрам может запахнуть осенью. Но постепенно ситуация гладится и вернётся прежняя температура.
Екатерина Лапкина.