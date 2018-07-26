В Уфе установили вторую скамейку болельщика ФК «Уфа»

В уфимском парке Победы появилась скамейка болельщика футбольного клуба «Уфа», сообщает пресс-служба мэрии.

Она имеет такой же вид, как ранее установленная скамейка в парке имени Ивана Якутова. Четыре сиденья — настоящие, из стадиона «Нефтяник».

Также на днях в Зеленой роще появились граффити в честь выхода команды в Лигу Европы.