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12:16 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе установили вторую скамейку болельщика ФК «Уфа»

Арт-объект появился в парке Победы.

В уфимском парке Победы появилась скамейка болельщика футбольного клуба «Уфа», сообщает пресс-служба мэрии.

Она имеет такой же вид, как ранее установленная скамейка в парке имени Ивана Якутова. Четыре сиденья — настоящие, из стадиона «Нефтяник».

Также на днях в Зеленой роще появились граффити в честь выхода команды в Лигу Европы.

Напомним, 26 июля в 19.00 по уфимскому времени ФК «Уфа» сыграет свой первый матч в Лиге Европы УЕФА. Встречаться будет со словенской командой «Домжале».

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