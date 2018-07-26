В Уфе установили вторую скамейку болельщика ФК «Уфа»

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В уфимском парке Победы появилась скамейка болельщика футбольного клуба «Уфа», сообщает
Она имеет такой же вид, как ранее установленная скамейка в парке имени Ивана Якутова. Четыре сиденья — настоящие, из стадиона «Нефтяник».
Также на днях в Зеленой роще появились граффити в честь выхода команды в Лигу Европы.
Напомним, 26 июля в 19.00 по уфимскому времени ФК «Уфа» сыграет свой первый матч в Лиге Европы УЕФА. Встречаться будет со словенской командой «Домжале».