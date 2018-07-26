Албин предложил сингапурскому архитектору поработать над проектом Южного
Встреча прошла в среду, 25 июля.
Встреча прошла в среду, 25 июля.
Встреча состоялась в среду, 25 июля. Петербургская делегация представила имеющийся проект. Сам Лю Тай Кер познакомился с концепцией Южного еще в 2015 году. Он считает, что надо заниматься не планированием отдельных объектов
Игорь Албин уверен, что известному архитектору необходимо продолжить диалог с инициаторами строительства.
Сам Лю Тай Кер реализовал свои архитектурные проекты в более чем 40 городах по всему миру.