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12:06 (мск), источник: Калининград.Ru

Крупин: Мне непонятно, зачем размещать афиши на городской мебели Калининграда

Организаторы концертов и мероприятий в Калининграде отказываются размещать афиши на законных местах из-за желания сэкономить. Об этом заявил глава комитета архитектуры и строительства Артур Крупин после оперативного совещания в горадминистрации.

Источник: Калининград.Ru

— Они говорят, что размещаться на законных основаниях для них слишком дорого. Мне, как жителю Калининграда, это вообще непонятно. Если вы ведёте свою деятельность, зарабатываете деньги, то нужно закладывать какую-то затратную часть. А если вы пытаетесь сэкономить и размещаете афиши на строительных заборах и так далее, то это недопустимо, — сказал Крупин.

Он также подчеркнул, что в городе достаточно законных мест для информирования граждан о проведении различных мероприятий.

«Недостатка точно нет. Плюс электронные ресурсы. Сегодня нет потребности размещать незаконную рекламу и афиши на городской мебели. Достаточно возможностей для уведомления граждан и законного распространения информации», — сказал Крупин.

Ранее мэр Калининграда Алексей Силанов пообещал прекратить безобразие с расклейкой афиш в Калининграде. Он потребовал ужесточить работу с концертными площадками и организаторами шоу.

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