Крупин: Мне непонятно, зачем размещать афиши на городской мебели Калининграда

— Они говорят, что размещаться на законных основаниях для них слишком дорого. Мне, как жителю Калининграда, это вообще непонятно. Если вы ведёте свою деятельность, зарабатываете деньги, то нужно закладывать какую-то затратную часть. А если вы пытаетесь сэкономить и размещаете афиши на строительных заборах и так далее, то это недопустимо, — сказал Крупин.