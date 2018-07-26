Крупин: Мне непонятно, зачем размещать афиши на городской мебели Калининграда
Организаторы концертов и мероприятий в Калининграде отказываются размещать афиши на законных местах
Организаторы концертов и мероприятий в Калининграде отказываются размещать афиши на законных местах
— Они говорят, что размещаться на законных основаниях для них слишком дорого. Мне, как жителю Калининграда, это вообще непонятно. Если вы ведёте свою деятельность, зарабатываете деньги, то нужно закладывать
Он также подчеркнул, что в городе достаточно законных мест для информирования граждан о проведении различных мероприятий.
«Недостатка точно нет. Плюс электронные ресурсы. Сегодня нет потребности размещать незаконную рекламу и афиши на городской мебели. Достаточно возможностей для уведомления граждан и законного распространения информации», — сказал Крупин.
Ранее мэр Калининграда Алексей Силанов пообещал прекратить безобразие с расклейкой афиш в Калининграде. Он потребовал ужесточить работу с концертными площадками и организаторами шоу.