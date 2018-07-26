«Умную школу» планируют построить в Дзержинске
Новое здание средней школы № 2 будет рассчитано почти на 800 мест.
Новое здание средней школы № 2 будет рассчитано почти на 800 мест.
Техзадание на разработку проектной документации для строительства в Дзержинске нового здания средней школы № 2 согласовали министерство строительства и министерство образования Нижегородской области. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Нестеров.
«Благодаря тому, что Дзержинск попал в госпрограмму по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, у нас появилась возможность построить современное здание школы взамен старого, создав проект “умной школы”», — рассказал Нестеров.
Муниципальный контракт на проведение
Новое здание рассчитано почти на 800 человек вместо нынешних 560. Объект будет строиться на ул. Будённого, рядом с домом № 20.
«Мы планируем даже кабинет астрономии с обсерваторией, собственный бассейн и тренажерный зал с отдельными раздевалками и душевыми», — сообщил Нестеров.
Срок выполнения
Ранее сообщалось, что проект «Умный город» будет внедрен в Нижнем Новгороде и Сарове.