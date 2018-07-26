«Умную школу» планируют построить в Дзержинске

Источник: Newsroom24.ru

Техзадание на разработку проектной документации для строительства в Дзержинске нового здания средней школы № 2 согласовали министерство строительства и министерство образования Нижегородской области. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Нестеров.

«Благодаря тому, что Дзержинск попал в госпрограмму по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, у нас появилась возможность построить современное здание школы взамен старого, создав проект “умной школы”», — рассказал Нестеров.

Муниципальный контракт на проведение проектно-изыскательских работ по строительству нового здания заключен с компанией ООО «ФТК Энерго». Сумма контракта составила 10 млн рублей. Заказчик — МКУ «Строитель».

Новое здание рассчитано почти на 800 человек вместо нынешних 560. Объект будет строиться на ул. Будённого, рядом с домом № 20.

«Мы планируем даже кабинет астрономии с обсерваторией, собственный бассейн и тренажерный зал с отдельными раздевалками и душевыми», — сообщил Нестеров.

Срок выполнения проектно-изыскательских работ с представлением положительного заключения госэкспертизы — январь 2019 года.