Москва продаст с торгов 12 объектов культурного наследия

МОСКВА, 26 июл — РИА Недвижимость. Власти Москвы выставят на торги, которые состоятся в конце августа — начале сентября, 12 объектов культурного наследия, говорится в сообщении столичного департамента городского имущества.

«Из них 11 нежилых помещений находятся в выявленных объектах культурного наследия и будут проданы на аукционе. Одно помещение, расположенное в здании объекта культурного наследия регионального значения, предназначено для продажи на конкурсе», — отмечается в нем.

Большинство помещений являются подвальными, либо расположены на первых этажах зданий, добавляется в материалах.