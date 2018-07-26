Москва продаст с торгов 12 объектов культурного наследия
Власти Москвы выставят на торги, которые состоятся в конце августа — начале сентября, 12 объектов культурного наследия, говорится в сообщении столичного департамента городского имущества.
Власти Москвы выставят на торги, которые состоятся в конце августа — начале сентября, 12 объектов культурного наследия, говорится в сообщении столичного департамента городского имущества.
МОСКВА, 26 июл — РИА Недвижимость. Власти Москвы выставят на торги, которые состоятся в конце августа — начале сентября, 12 объектов культурного наследия, говорится в сообщении столичного департамента городского имущества.
«Из них 11 нежилых помещений находятся в выявленных объектах культурного наследия и будут проданы на аукционе. Одно помещение, расположенное в здании объекта культурного наследия регионального значения, предназначено для продажи на конкурсе», — отмечается в нем.
Большинство помещений являются подвальными, либо расположены на первых этажах зданий, добавляется в материалах.
Кроме того, в ближайшее время планируется продать с торгов еще пять объектов культурного наследия, расположенных в центре города, говорится в сообщении.