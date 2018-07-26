Овечкин и Шнуров возглавили рейтинг российских знаменитостей по версии Forbes

За последний год Овечкин заработал $14,5 млн. Имя хоккеиста в этот же период упоминалось в СМИ 7 405 раз, а поисковых запросов с его именем было 1 млн 655 тыс. На втором месте Сергей Шнуров с $13,9, 4536 упоминаний в СМИ и почти 4,5 млн поисковых запросов.