Овечкин и Шнуров возглавили рейтинг российских знаменитостей по версии Forbes
Хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил рейтинг знаменитостей, составленный русскоязычной версией журнала Forbes.
Хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил рейтинг знаменитостей, составленный русскоязычной версией журнала Forbes.
Помимо доходов в рейтинге учитывается упоминаемость в СМИ и количество поисковых запросов в «Яндексе».
За последний год Овечкин заработал $14,5 млн. Имя хоккеиста в этот же период упоминалось в СМИ 7 405 раз, а поисковых запросов с его именем было 1 млн 655 тыс. На втором месте Сергей Шнуров с $13,9, 4536 упоминаний в СМИ и почти 4,5 млн поисковых запросов.
Первая десятка рейтинга:
Хоккеист Александр Овечкин — $14,5 млн — 7405 упоминаний в СМИ — 1 млн. 655 тыс. запросов в «Яндексе».
Музыкант Сергей Шнуров — $13,9 млн — 4536 — 4 млн 454 тыс.
Певец Филипп Киркоров — $8,9 млн — 8996 — 10 млн 279 тыс.
Певец Григорий Лепс — $8,2 млн —2888 —13 млн 321 тыс.
Телеведущий Иван Ургант — $8,5 млн — 4445 — 5 млн 410 тыс.
Телеведущая Ольга Бузова — $3.9 млн — 14867 — 28 млн 779 тыс.
Певец Дима Билан — $7,7 млн — 4728 — 7 млн 702 тыс.
Хоккеист Евгений Малкин — $9,5 млн — 3151 — 414 тыс.
Певец Стас Михайлов — $7,4 млн —1604 — 9 млн 917 тыс.
Телеведущая Ксения Собчак — $1,4 млн — 45462 — 12 млн. 322 тыс.
Напомним, первое место во всемирном списке самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes занял американский боксер Флойд Мейуэзер. За прошедший год 41-летний Мэйуэзер заработал $285 млн.