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12:19 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Овечкин и Шнуров возглавили рейтинг российских знаменитостей по версии Forbes

Хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил рейтинг знаменитостей, составленный русскоязычной версией журнала Forbes.

Помимо доходов в рейтинге учитывается упоминаемость в СМИ и количество поисковых запросов в «Яндексе».

За последний год Овечкин заработал $14,5 млн. Имя хоккеиста в этот же период упоминалось в СМИ 7 405 раз, а поисковых запросов с его именем было 1 млн 655 тыс. На втором месте Сергей Шнуров с $13,9, 4536 упоминаний в СМИ и почти 4,5 млн поисковых запросов.

Первая десятка рейтинга:

Хоккеист Александр Овечкин — $14,5 млн — 7405 упоминаний в СМИ — 1 млн. 655 тыс. запросов в «Яндексе».

Музыкант Сергей Шнуров — $13,9 млн — 4536 — 4 млн 454 тыс.

Певец Филипп Киркоров — $8,9 млн — 8996 — 10 млн 279 тыс.

Певец Григорий Лепс — $8,2 млн —2888 —13 млн 321 тыс.

Телеведущий Иван Ургант — $8,5 млн — 4445 — 5 млн 410 тыс.

Телеведущая Ольга Бузова — $3.9 млн — 14867 — 28 млн 779 тыс.

Певец Дима Билан — $7,7 млн — 4728 — 7 млн 702 тыс.

Хоккеист Евгений Малкин — $9,5 млн — 3151 — 414 тыс.

Певец Стас Михайлов — $7,4 млн —1604 — 9 млн 917 тыс.

Телеведущая Ксения Собчак — $1,4 млн — 45462 — 12 млн. 322 тыс.

Напомним, первое место во всемирном списке самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes занял американский боксер Флойд Мейуэзер. За прошедший год 41-летний Мэйуэзер заработал $285 млн.

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