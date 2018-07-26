С 1 августа в Екатеринбурге стартует очередной этап опрессовок

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В Екатеринбурге в начале следующей недели пройдет очередной этап опрессовок. Чтобы проверить на прочность сети коммунальщики отключат горячую воду. Без кипятка на несколько дней останутся не только жители уральской столицы, но и Верхней Пышмы.

С 23:00 31 июля до 7:00 1 августа проводятся гидравлические испытания распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через подающий трубопровод с прекращением горячего водоснабжения;.

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02 августа 2018 года с 0000 час. до 0600 час. и 03 августа 2018 года с 00 час. до 0600 час. проводятся гидравлические испытания подающих трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей до ЦТП и ИТП зданий повышенным давлением с прекращением горячего водоснабжения.

03 августа 2018 года с 09 до 17 час. проводятся гидравлические испытания подающих трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей в 1-м сетевом районе «Градмаш» (тепломагистраль У-1) до ЦТП и ИТП зданий повышенным давлением с прекращением горячего водоснабжения.

До начала испытаний температура горячей воды будет понижена и восстановлена после проведения испытаний.

Социально значимым объектам, на период проведения испытаний, рекомендуем воспользоваться альтернативными источниками горячего водоснабжения — электроводонагревателями.

В случае изменения времени испытаний оповещение будет проводиться дополнительно.

В начальный период после гидравлических испытаний подача горячей воды возможна с пониженным давлением и температурой.

Для исключения подачи испытательного давления в системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения зданий и сооружений и их повреждения, балансодержатели обязаны в период проведения испытаний принять меры по надежному отключению от испытываемых трубопроводов (с установкой заглушек) участков трубопроводов и присоединенных теплопотребляющих энергоустановок, не задействованных в испытаниях.

Владельцам сетей организовать надзор за испытываемыми трубопроводами соответственно балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства в период опрессовок.

В случае обнаружения утечек горячей воды необходимо сообщить об этом в:

— Центральную Диспетчерскую служба ЕТК — 331−22−18, 329−33−52, 329−37−52.