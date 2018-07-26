Омичам разрешили оплачивать частные детские сады маткапиталом

Местные власти приняли документ, дополнивший список направлений, на которые можно пустить средства регионального материнского капитала. Теперь выплату можно использовать на оплату частных садиков и дополнительного образования малышей, которым еще не исполнилось трех лет. Чиновники уточнили процедуру подачи заявления и порядок направления средств на получение образования крохой.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, постановление вступит в силу после опубликования. Первые заявления от омичей, которые решат воспользоваться своим правом, ждут уже в августе.