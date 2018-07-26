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12:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Омичам разрешили оплачивать частные детские сады маткапиталом

Власти решили расширить направления, на которые можно потратить выплату.

Местные власти приняли документ, дополнивший список направлений, на которые можно пустить средства регионального материнского капитала. Теперь выплату можно использовать на оплату частных садиков и дополнительного образования малышей, которым еще не исполнилось трех лет. Чиновники уточнили процедуру подачи заявления и порядок направления средств на получение образования крохой.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, постановление вступит в силу после опубликования. Первые заявления от омичей, которые решат воспользоваться своим правом, ждут уже в августе.

Напомним, региональный материнский капитал, предоставляемый при рождении третьего или последующего ребенка, сегодня составляет 138 тысяч рублей. Многодетные семьи имеют право использовать его на улучшение жилищных условий и на газификацию жилья. Правда, потратить средства можно только после того, как малышу исполнится 3 года. В областном бюджете на 2018 год на эти выплаты предусмотрено 330 миллионов рублей.

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