Уфа отметит День ВДВ песнями, театрализованным представлением и полетами штурмовиков
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«В 11.00 на площадке аэродрома начнется торжественная часть — героев праздника поздравят официальные лица и представители общественной организации «Ветераны ВДВ и спецназа Республики Башкортостан», — уточнили организаторы праздника.
А после начнется авиашоу. Представители пилотажной группы «Русь» на штурмовиках L-39 «Альбатрос» продемонстрируют фигуры высшего пилотажа: проход в строю «ромбом», вираж с креном 60 градусов, боевые развороты с перестроением, перевернутый полет, маневры с элементом «бочки» и другое. Также в программе театрализованные представления и песни о службе в ВДВ.