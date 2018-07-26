Уфа отметит День ВДВ песнями, театрализованным представлением и полетами штурмовиков

А после начнется авиашоу. Представители пилотажной группы «Русь» на штурмовиках L-39 «Альбатрос» продемонстрируют фигуры высшего пилотажа: проход в строю «ромбом», вираж с креном 60 градусов, боевые развороты с перестроением, перевернутый полет, маневры с элементом «бочки» и другое. Также в программе театрализованные представления и песни о службе в ВДВ.