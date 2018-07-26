Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Унесенную в море женщину нашли живой через полтора года - СМИ
Финская спортсменка заявила о попытке изнасилования дагестанцами
55-летняя экс-жена Сталлоне показала новорожденную дочь
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Алика Смехова и Лариса Вербицкая открыли Фестиваль цветов в ГУМе
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Шпица и Белый на кинофестивале в Нижнем Новгороде
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
"Целый день плачу": попавшая в ДТП Бузова заговорила
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Овечкин и Шнуров возглавили рейтинг российских знаменитостей
Алика Смехова и Лариса Вербицкая открыли Фестиваль цветов в ГУМе
Медведева обвенчалась с иностранцем в соборе в Москве
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
13:24 (мск), источник: Actualitati.md

Кишинев вошел в десятку лучших городов для путешествий

Российское агентство «ТурСтат» составило рейтинг лучших городов СНГ для летних путешествий. В десятку любимых туристами городов вошла и столица Молдовы.

Источник: Actualitati.md

Кишинев в этом рейтинге находится на 8 месте.

Также туристы называют Кишинев одним из самых дешевых городов для путешествий.

Первые три места рейтинга заняли Баку, Минск и Алма-Ата. Также, в список лучших городов, вошли Ереван, Астана, Бишкек, Ташкент, Душанбе и Ашхабад. Лучшими городами для шопинга стали Баку и Астана.

В среднем российские туристы тратят на отдых в городах и курортах стран СНГ на проживание и питание от 50 до 100 долларов в сутки.

Все новости региона
 Сегодня Игорь Додон в прямом эфире расскажет об актуальных проблемах и...
Результаты обысков НАЦ в Минэкономики и ANTA: задержаны 7 человек
Российское посольство в США ответило на «Крымскую декларацию»
«Хотели как лучше». Тайная история денежной реформы 1993 года
В Японии скончался самый пожилой человек на Земле
Названы самые богатые российские знаменитости
СМИ: Сергей Железняк подал в отставку с поста в «Единой России»
Именинник сфотографировал свое одиночество и обрел сотни друзей
Назван источник финансирования нового российского мегамоста
Спорт
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства Сейчас смотришь на сумму в 16,5 млн евро и кажется, что за Аршавина недоплатили, притом серьезно
Hi-Tech
Сенсационная находка в России. Пробудились древние существа Правда, среди них оказались только самки.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Мила Кунис и Шэрон Стоун на мировой премьере шпионской комедии Показ фильма «Шпион, который меня кинул» в Голливуде посетили многие звезды кино
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
Дочь Максима Виторгана показала подросшего сына Собчак Платон становится все больше похожим на своего знаменитого папу
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь