Кишинев вошел в десятку лучших городов для путешествий
Российское агентство «ТурСтат» составило рейтинг лучших городов СНГ для летних путешествий. В десятку любимых туристами городов вошла и столица Молдовы.
Российское агентство «ТурСтат» составило рейтинг лучших городов СНГ для летних путешествий. В десятку любимых туристами городов вошла и столица Молдовы.
Кишинев в этом рейтинге находится на 8 месте.
Также туристы называют Кишинев одним из самых дешевых городов для путешествий.
Первые три места рейтинга заняли Баку, Минск и
В среднем российские туристы тратят на отдых в городах и курортах стран СНГ на проживание и питание от 50 до 100 долларов в сутки.