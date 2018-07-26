Кишинев вошел в десятку лучших городов для путешествий

Источник: Actualitati.md

Кишинев в этом рейтинге находится на 8 месте.

Также туристы называют Кишинев одним из самых дешевых городов для путешествий.

Первые три места рейтинга заняли Баку, Минск и Алма-Ата. Также, в список лучших городов, вошли Ереван, Астана, Бишкек, Ташкент, Душанбе и Ашхабад. Лучшими городами для шопинга стали Баку и Астана.