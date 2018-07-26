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16:36 (мск), источник: Индикатор

Разработан простой способ диагностики отита

Российские ученые усовершенствовали подход к исследованию заболеваний среднего уха, например, среднего экссудативного отита — распространенного заболевания, которое сложно диагностировать и лечить. Новый способ диагностики, в котором ученые используют в том числе один из методов томографииф, быстр, точен и безопасен.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ) и представлена на конференции SPIE Photonics Europe в Страсбурге, Франция.

Средний экссудативный отит проходит практически бессимптомно, поэтому его сложно диагностировать. Чаще всего оно развивается как осложнение инфекций уха, горла или носа, при этом пациент частично или полностью теряет слух. Особенно опасен отит для маленьких детей, которые не могут понять, что не слышат. Из-за этого они не могут нормально учиться и отстают в развитии от своих сверстников. При этом при отите в среднем ухе (полости, отделенной от внешнего мира барабанной перепонкой) накапливается жидкость, которую выделяют измененные в ходе болезни клетки слизистой оболочки барабанной полости — экссудат. Лечение такого отита зависит от вязкости экссудата: если он довольно жидкий, то сам вытекает через канал в глотку, а при повышенной вязкости необходимо сделать прокол барабанной перепонки. Сегодня не только определение свойств жидкости внутри уха, но даже само ее выявление — это длительный процесс, требующий высокой квалификации врача и сложного оборудования.

«В своей работе мы представили методику нехирургического исследования содержимого среднего уха при среднем экссудативном отите. Суть заключается в использовании прибора для оптической когерентной томографии (ОКТ), принцип работы которой сходен с УЗИ, однако в нем используется инфракрасное излучение. Этот мощный инструмент изначально предназначен для обследования сетчатки глаза, однако хорошо заметное различие в ОКТ-изображениях здоровых и измененных тканей породило интерес клиницистов за пределами офтальмологического сообщества. К моменту начала наших работ уже было изготовлено немало ОКТ-приборов, и мы совместно с врачами исследовали их диагностические возможности. В процессе этих поисков наши доктора, вероятно, первыми, увидели экссудат за барабанной перепонкой. Так и появилась эта работа», — рассказывает Павел Шилягин, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института прикладной физики РАН.

При помощи такой томографии можно провести исследование содержимого среднего уха без непосредственного контакта с внутренней частью уха. Прибор хорошо «видит» за барабанной перепонкой: если внутри есть жидкость, то плавающие в ней микрочастицы отразят сигнал, что будет видно на мониторе. Такая процедура занимает всего несколько секунд, при том, что традиционная диагностика требует не менее получаса. Кроме того, используемый для диагностики прибор достаточно мобилен — по размерам он сопоставим с системным блоком компьютера, и его можно переносить в сумке или чемодане. Это удобно при выездных исследованиях (например, в детских садах) и в обычном кабинете отоларинголога: небольшой прибор избавит от необходимости направлять пациента к другому специалисту.

Эта работа стала «отправной точкой» для исследователей. При помощи томографа базовой комплектации они оценили, насколько его можно применять в диагностике отита, а также опробовали методики, улучшающие ответный сигнал и дающие дополнительную информацию. Например, оказалось, что с жидкостью, наливаемой в ушную раковину между прибором и барабанной перепонкой, можно получить более сильный сигнал и зарегистрировать больше включений.

«Сейчас мы создаем более современный прибор, более быстрый и удобный — и по завершении проекта рассчитываем, что сможем объявить о разработке эффективного диагностического инструмента, который в будущем окажется полезным и для других медицинских задач», — заключает Павел Шилягин.

Работа выполнена сотрудниками Института прикладной физики РАН, Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, Приволжского окружного медицинского центра и Приволжского исследовательского медицинского университета.

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