Люди смогли управлять тремя руками одновременно
Как показали в новом эксперименте японские ученые, некоторые испытуемые смогли при помощи мозга управлять третьей, роботизированной рукой, параллельно используя две другие.
Как показали в новом эксперименте японские ученые, некоторые испытуемые смогли при помощи мозга управлять третьей, роботизированной рукой, параллельно используя две другие.
Ученые из киотского исследовательского института Advanced Telecommunications Research Institute продемонстрировали, что людей можно научить управлять третьей, роботизированной рукой при помощи мозга, при этом используя и две другие руки, передает The Verge. Как описывается в работе, опубликованной в журнале Science Robotics, восемь из 15 испытуемых смогли успешно балансировать мяч на специальной доске с помощью двух рук, параллельно держа бутылку с водой в роборуке, контролируемой мозгом.
Разумеется, на данный момент функциональность «третьей руки» крайне простая — испытуемые могли лишь сжимать и разжимать ее. На голове испытуемого находилась специальная шапочка, оснащенная электродами, которые измеряли электрические сигналы, продуцируемые мозгом. Человека просили представить, как он сжимает и разжимает роботизированную руку, а затем ученые записывали сигнал и превращали его в «инструкцию» роборуке. Исследователи отмечают, что им было необходимо настраивать нейрокомпьютерный интерфейс для каждого испытуемого, выбирая правильные электроды и частоты.
Несмотря на присутствующие ограничения, работа, как предполагают исследователи, является первой демонстрацией того, как человек может управлять дополнительными конечностями при помощи мозга: обычно такие искусственные конечности контролируются с помощью джойстиков или же — если они подключены к телу — посредством электрических сигналов от мышц.
Авторы работы отмечают, что по результатам задания, требующего управления тремя руками, испытуемые разделились на две группы: на тех, кто хорошо справлялся с такой многозадачностью, и тех, кто справлялся плохо. В отличие от результатов задания, когда требовалось управлять лишь роборукой: с ним все испытуемые справлялись примерно одинаково хорошо.
Разделение же в первом случае, по предположению исследователей, может указывать на то, что некоторым просто лучше дается многозадачность, чем другим. И если это действительно так, возможно, многозадачность можно развивать, в том числе при помощи устройств, управляемых при помощи мозга, предполагают авторы работы. Впрочем, это, разумеется, еще требует доказательства: в будущих тестах исследователи надеются проверить данную идею.