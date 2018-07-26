Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Финская спортсменка заявила о попытке изнасилования дагестанцами
Красавицы, которые выросли из «гадких утят»
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех
Умер Александр Гергалов - СМИ
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
"Как, девочки?": Решетова показала тело после "чистки" организма
Брэд Питт отдохнул в необычном месте с девушкой
Медведева обвенчалась с иностранцем в соборе в Москве
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
16Лесные пожары в Греции
14:49 (мск), источник: Lenta.Ru

В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»

Пользователи Instagram и британские СМИ признали пятилетнего ребенка из Нигерии «самой красивой девочкой в мире». В частности, о внешности ребенка написало издание The Mirror.

Фотографиями девочки по имени Джейр (Jare) поделилась в своем аккаунте фотограф Мофе Бамаива (Mofe Bamuyiwa). «О да, она человек! Но она еще и ангел», — подписала она снимки. Фотограф отметила, что несмотря на то, что у Джейр не было модельного опыта, она ничуть не боялась камеры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бамаива добавила, что у девочки есть две сестры «с красивыми лицами и сильными характерами», и она вдохновила их мать завести девочкам профили в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

За несколько дней снимки набрали тысячи лайков, а поклонники назвали девочку в комментариях «просто божественной», «безумно красивой» и «абсолютно неотразимой». Тем не менее, нашлись и критики, обвинившие фотографа в использовании фоторедактора и в том, что на девочку надели парик.

В прошлом году статуса «самой красивой девочки» по мнению британских СМИ удостоилась россиянка Анастасия Князева. Шестилетняя девочка работает на одно из российских агентств и является лицом нескольких брендов.

 В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Правительство раскрыло новую систему повышения пенсий
Российское посольство в США ответило на «Крымскую декларацию»
В мяче, подаренном Путиным Трампу, обнаружили чип
Лидеры стран БРИКС перепутали флаги на совместной фотографии
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Будущее океана: Гольфстрим пробил дыру в глобальном потеплении
Американские «глухари». Дела, которые оказались не под силу ФБР
Спорт
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства Сейчас смотришь на сумму в 16,5 млн евро и кажется, что за Аршавина недоплатили, притом серьезно
Hi-Tech
Осторожно: ваши деньги могут легко украсть Мы расскажем, как защититься.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Мила Кунис и Шэрон Стоун на мировой премьере шпионской комедии Показ фильма «Шпион, который меня кинул» в Голливуде посетили многие звезды кино
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
Дочь Максима Виторгана показала подросшего сына Собчак Платон становится все больше похожим на своего знаменитого папу
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь