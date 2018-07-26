Шойгу руководит генеральной репетицией морского парада в Петербурге

В четверг, 26 июля, генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ проходит в Петербурге. Об этом сообщает канал 78.ru.

Репетицией руководит министр обороны России Сергей Шойгу. В двухчасовой тренировке участвуют более четырёх тысяч военных, около 40 боевых подводных лодок, кораблей, самолётов и вертолётов.