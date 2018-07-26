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12:50 (мск), источник: Piter.tv

Шойгу руководит генеральной репетицией морского парада в Петербурге

В двухчасовой тренировке участвуют более четырёх тысяч военных.

В четверг, 26 июля, генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ проходит в Петербурге. Об этом сообщает канал 78.ru.

Репетицией руководит министр обороны России Сергей Шойгу. В двухчасовой тренировке участвуют более четырёх тысяч военных, около 40 боевых подводных лодок, кораблей, самолётов и вертолётов.

Генеральные репетиции также проходят 26 июля на главных базах Северного, Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флотов. Напомним, что главный военно-морской парад пройдёт в Петербурге и Кронштадте 29 июля. Ранее Piter.TV писал о копии петровского парусника «Полтава», котороый покажут в параде на День ВМФ в Кронштадте.

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