Воронежцев пригласили на открытие «Том Сойер Феста» 29 июля

Фестиваль сохранения исторической среды «Том Сойер Фест» стартует в Воронеже в 16:00 воскресенья, 29 июля. Организаторы пригласили всех желающих восстановить деревянный дом № 20 по улице Таранченко.

Активисты поставят строительные леса вокруг дома, обустроят волонтерскую площадку, а также смонтируют выставку картин Романа Жиляева. Как отметили организаторы, полноценные работы по восстановлению здания начнутся с понедельника, 30 июля.

Воронежцев попросили принести с собой материалы и инструменты. Список необходимых фестивалю вещей опубликовали в группе «Том Сойер Феста» в соцсети.