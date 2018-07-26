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12:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцев пригласили на открытие «Том Сойер Феста» 29 июля

Волонтеры начнут работы по восстановлению дома по улице Таранченко.

Фестиваль сохранения исторической среды «Том Сойер Фест» стартует в Воронеже в 16:00 воскресенья, 29 июля. Организаторы пригласили всех желающих восстановить деревянный дом № 20 по улице Таранченко.

Активисты поставят строительные леса вокруг дома, обустроят волонтерскую площадку, а также смонтируют выставку картин Романа Жиляева. Как отметили организаторы, полноценные работы по восстановлению здания начнутся с понедельника, 30 июля.

Воронежцев попросили принести с собой материалы и инструменты. Список необходимых фестивалю вещей опубликовали в группе «Том Сойер Феста» в соцсети.

О планируемом ремонте фасада старинного здания в центре Воронежа сообщили в июне-2018. Авторами проекта стали краеведы Ольга Рудева и Антон Позднухов, общественный деятель Денис Евграфов и архитектор Анна Азизова-Полуэктова. Первоначально волонтеры запланировали реставрацию «Дома с мезонином» (улица Никитинская, 2), однако от идеи пришлось отказаться из-за статуса объекта культурного наследия.

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