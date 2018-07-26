Воронежцев пригласили на открытие «Том Сойер Феста» 29 июля
Волонтеры начнут работы по восстановлению дома по улице Таранченко.
Волонтеры начнут работы по восстановлению дома по улице Таранченко.
Фестиваль сохранения исторической среды «Том Сойер Фест» стартует в Воронеже в 16:00 воскресенья, 29 июля. Организаторы пригласили всех желающих восстановить деревянный дом № 20 по улице Таранченко.
Активисты поставят строительные леса вокруг дома, обустроят волонтерскую площадку, а также смонтируют выставку картин Романа Жиляева. Как отметили организаторы, полноценные работы по восстановлению здания начнутся с понедельника, 30 июля.
Воронежцев попросили принести с собой материалы и инструменты. Список необходимых фестивалю вещей опубликовали в группе «Том Сойер Феста» в соцсети.
О планируемом ремонте фасада старинного здания в центре Воронежа сообщили в июне-2018. Авторами проекта стали краеведы Ольга Рудева и Антон Позднухов, общественный деятель Денис Евграфов и архитектор Анна