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13:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жильцы 500 квартир в Воронеже пожаловались на трехдневное отключение воды

Поломка произошла на насосной станции на Московском проспекте.

Жильцы 17-этажных домов на Московском проспекте сообщили об отсутствии воды с утра понедельника, 23 июля. Без воды на три дня остались четыре дома № 110е, 110 л, 110 г, 110д, где живет больше 1 тыс. человек, рассказала РИА «Воронеж» местная жительница Светлана Бардукова.

По словам горожанки, воду отключили утром в понедельник. Жильцам пояснили, что произошла поломка на насосной станции, которая обслуживает 17-этажные дома — после дождей ее затопило. Вода в домах есть лишь на первых этажах, где сделали выводные краны, откуда горожане могут набрать технической воды.

— У нас дом проблемный и часто бывает, что нет воды. Происходят поломки, потом их ремонтируют. Но мы не обращаемся — обычно ее к вечеру дают. В этот раз на отсутствие воды я обратила внимание лишь на следующий день. Когда спустилась вниз, то увидела объявление, — рассказала Светлана Бардукова.

По словам горожанки, жильцы обращались в управляющую компанию, но им не могут сказать, когда воду дадут. В других же инстанциях советуют набраться терпения.

В управляющей компании «Жилстройсервис» корреспонденту РИА «Воронеж» пояснили, что к ремонту насосной станции не имеют отношения, так как она принадлежит муниципалитету. В пресс-службе «РВК-Воронеж» пояснили, что повысительно-насосная станция не находится на их балансе и такие объекты обслуживаются по обращению управления ЖКХ администрации города.

— Оборудование станции вышло из строя во время проливных дождей. Специалисты воронежского водоканала были привлечены к решению проблемы. Подтопленную ПНС обесточили, демонтировали насосы, просушили их и провели их диагностику. Насосы находятся в рабочем состоянии. Их должны установить во второй половине дня 26 июля, — сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

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