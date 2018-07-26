Склонность к предпринимательству связали с токсоплазмозом

Американские биологи и экономисты в сотрудничестве с европейскими коллегами подтвердили на локальном и глобальном уровнях популярную гипотезу о том, что заражение токсоплазмой у человека связано с вовлеченностью в рискованные экономические активности, такие как предпринимательство. Сами авторы исследования, опубликованного в Proceedings of the Royal Society B, отмечают, что найденная закономерность представляет из себя лишь корреляцию, а не причинно-следственную связь.

Заражение внутриклеточным паразитом Toxoplasma gonidii заставляет мышь вести себя неосторожно — это увеличивает вероятность, что она будет съедена, и паразит попадет к своему основному хозяину — кошке, где сможет завершить половой процесс. Тем не менее, токсоплазма способна инфицировать в качестве промежуточного хозяина почти сто видов позвоночных, и есть данные, что инфекция изменяет поведение не только мышей, но и других млекопитающих вплоть до приматов.

Согласно множеству исследований, токсоплазма, промежуточная форма которой при заражении оказывается в человеческом мозге, влияет и на людей — так, заражение паразитом увеличивает импульсивность, замедляет время реакции, а кроме того, повышает риск развития шизофрении (впрочем, эти взаимосвязи подтверждаются не на всех выборках). Популярная гипотеза гласит, что токсоплазма вносит немалый вклад в современную экономику, в среднем делая поведение людей менее рациональным и более рискованным.

Исследователи из университета Колорадо (США) проверили правдоподобность этой гипотезы путем установления взаимосвязи между токсоплазмозом и склонностью к предпринимательству, которое авторы обозначили как рискованное экономическое поведение. Эксперимент проводился в три этапа: на студентах университета, на посетителях курсов повышения квалификации (выборка профессионалов) и путем сопоставления информации по странам из двух глобальных баз данных.

В первой части исследования была задействована выборка в полторы тысячи студентов университета, где были факультеты бизнеса, естественных наук и инженерного дела. Ученые выяснили, сколько студентов учится в бизнес-колледже, и какой процент из этого числа предпочел в качестве основной специальность «менеджмент и предпринимательство» (альтернативой служили финансы, бухгалтерское дело и маркетинг). Параллельно у участников исследования проанализировали наличие в слюне антител против токсоплазмы. Оказалось, что вероятность оказаться студентом бизнес-факультета оказалась в 1,4 раза выше для зараженных токсоплазмой участников. Вероятность оказаться студентом-предпринимателем среди этой подвыборки для инфицированных участников оказалась в 1,7 раз выше, чем вероятность стать бухгалтером или маркетологом.

Вторая часть исследования включала 197 профессиональных экономистов, которые посещали университетские мероприятия, посвященные предпринимательству. На сей раз ученые интересовались, сколько участников успешно открыли собственное дело. Вероятность этого оказалась в 1,8 раз выше для инфицированной части группы.

В третьей части авторы сравнили глобальные профили зараженности токсоплазмозом и предпринимательской активности по 42 странам с 2000 по 2010 годы. Здесь вновь была обнаружена положительная корреляция между уровнем инфицированности населения токсоплазмой и количеством человек, занимающимся частным предпринимательством. Кроме того, была обнаружена обратная закономерность числа зараженных с количеством людей, которые боятся заняться бизнесом из страха неудачи (fear of failure).

Как указывают критики «манипуляционной гипотезы», связь между токсоплазмозом и рискованным поведением у людей, даже если она обнаруживается, является лишь корреляцией, а причинно-следственные связи авторы подобных исследований обычно установить не пытаются. В данной статье ученые соглашаются с этим замечанием и говорят, что несмотря на установленные положительные ассоциации между инфицированностью токсоплазмой и склонностью к предпринимательству, нельзя сделать вывод о том, что заражение увеличивает желание рисковать в бизнесе.

Возможно, люди, изначально склонные к риску, имеют повышенную вероятность заразиться токсоплазмой (например, путем употребления непрожаренного мяса). К тому же, измеряемые параметры (в том числе склонность к предпринимательству) явно являются мультифакторными, так что авторы могли не учесть какие-то неочевидные обстоятельства, влияющие на результат исследования (такие как влияние особенностей климата или национальной кухни в конкретной стране на вероятность заразиться).

Во всем мире токсоплазмой инфицировано около двух миллиардов людей. Уровень инфицированности населения различается в разных странах и колеблется от девяти процентов в Норвегии до 60 процентов в Бразилии. Подробнее о жизненном цикле паразита можно прочитать в блоге «Откуда берется тяга к кошкам и сырому мясу».