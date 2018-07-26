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13:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Риелторы рассказали о тайных сделках с ультрадорогим жильем в Москве

Многие супердорогие квартиры в Москве никогда не поступают в продажу — их реализуют тайно, предлагая избранному кругу клиентов.

Об этом говорится в материалах агентства Penny Lane Realty, поступивших в «Дом» в среду, 25 июля.

По данным аналитиков агентства, максимальная стоимость квартиры в столице сейчас составляет 36 миллионов долларов, или около 2,3 миллиарда рублей. По такой цене продается десятикомнатный лот в районе Патриарших прудов. Но назвать его самым дорогим в городе можно лишь условно — существуют закрытые базы объектов недвижимости, в которых есть и более высоко оцененные квартиры.

«Как правило, в буквальном смысле они не продаются на рынке — их предлагают своим клиентам в узком кругу, — сообщили в Penny Lane. — Но и эти лоты, безусловно, уникальны, чем и объясняется их цена. В условиях активизации первичного рынка, широкого ассортимента новых и демократичных предложений цены на объекты вторичного рынка могут снижаться. Но есть варианты, которые всегда будут на вес золота, они доступны лишь единицам».

Ранее сообщалось, что спрос на элитное жилье в столице устойчиво растет с середины 2017 года. Положительную динамику эксперты объясняют инвестиционно выгодной стоимостью дорогих квартир, снижением ипотечных ставок и готовностью застройщиков к торгу.

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