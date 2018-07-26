В Копейске поймали сбежавшую из питомника волчицу

В Копейске (Челябинская область) поймали волчицу, которая сбежала из расположенного неподалеку питомника, — очевидцы сообщают, что зверь прятался в кустах и успел задушить десяток гусей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Видео поимки волка в поселке Бажово появилось в соцсетях. Автора ролика уличили в том, что на камеру сняли собаку, а не хищное животное.

«Вы просто не представляете, что тут творилось, волк целую неделю всех пугал, кидался на людей. Половина поселка прибежала, зверь жил в доме, а добрый он, потому что сытый. Когда его поймали, мы вызвали сотрудников МЧС, они подтвердили, что это действительно волк и забрали его», — рассказала Дарья Хохлова.