Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарапову возмутила поездка в Крым
Финская спортсменка заявила о попытке изнасилования дагестанцами
Красавицы, которые выросли из «гадких утят»
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Тайная история денежной реформы 1993 годаЗнаменитая фраза Виктора Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда» — именно о ней
Посольство РФ остроумно ответило на "Крымскую декларацию" США
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Шпица и Белый на кинофестивале в Нижнем Новгороде
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Умер Александр Гергалов - СМИ
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
Сердюков ответил на сообщения о его свадьбе с Васильевой
В МИД РФ отреагировали на обещание США по Крыму
Медведева обвенчалась с иностранцем в соборе в Москве
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
16Лесные пожары в Греции
14:48 (мск), источник: СуперОмск

Названы города, куда чаще всего летают из Омска

Сервис путешествий Tutu.ru проанализировал проданные за год (с 25 июля 2017 года до 25 июля 2018 года) авиабилеты в России и выяснил, куда за границу чаще всего летают жители российских городов-миллионников.

В ТОП-10 популярных городов на верхних строчках оказались страны ближнего зарубежья. Чаще всего из миллионных городов летают в Кишинев, Ереван и Баку. Кроме того, в рейтинг вошли столицы Минск, Тбилиси, Ташкент и Бишкек. Из городов Европы в список попали Прага и Тель-Авив, а замыкает список Алма-Ата.

Впрочем, в каждом российском миллионнике список популярных городов разнится. Из омского аэропорта чаще всего летают в такие города, как Астана, Алма-Ата и Ташкент. Также популярными направлениями из Омска оказались Дюссельдорф, Шымкент и Минск. Кроме того, в ТОП-10 вошли Баку, Тбилиси, Мюнхен и Гамбург.

Как отметили в сервисе, от 1% до 2% пассажиров выбирают перелеты в Стамбул, Душанбе, Киев, Ош, Париж, Барселону, Батуми, Анталью.

Все новости региона
 Степан Бонковский о работе с приютом «Друг»
Деньги омичей обесценивались не так быстро
Российское посольство в США ответило на «Крымскую декларацию»
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
В мяче, подаренном Путиным Трампу, обнаружили чип
Лидеры стран БРИКС перепутали флаги на совместной фотографии
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Будущее океана: Гольфстрим пробил дыру в глобальном потеплении
Американские «глухари». Дела, которые оказались не под силу ФБР
Спорт
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства Сейчас смотришь на сумму в 16,5 млн евро и кажется, что за Аршавина недоплатили, притом серьезно
Hi-Tech
Осторожно: ваши деньги могут легко украсть Мы расскажем, как защититься.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Мила Кунис и Шэрон Стоун на мировой премьере шпионской комедии Показ фильма «Шпион, который меня кинул» в Голливуде посетили многие звезды кино
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
Дочь Максима Виторгана показала подросшего сына Собчак Платон становится все больше похожим на своего знаменитого папу
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь