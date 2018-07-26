Названы города, куда чаще всего летают из Омска

В ТОП-10 популярных городов на верхних строчках оказались страны ближнего зарубежья. Чаще всего из миллионных городов летают в Кишинев, Ереван и Баку. Кроме того, в рейтинг вошли столицы Минск, Тбилиси, Ташкент и Бишкек. Из городов Европы в список попали Прага и Тель-Авив, а замыкает список Алма-Ата.

Впрочем, в каждом российском миллионнике список популярных городов разнится. Из омского аэропорта чаще всего летают в такие города, как Астана, Алма-Ата и Ташкент. Также популярными направлениями из Омска оказались Дюссельдорф, Шымкент и Минск. Кроме того, в ТОП-10 вошли Баку, Тбилиси, Мюнхен и Гамбург.