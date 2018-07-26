Названы города, куда чаще всего летают из Омска
Сервис путешествий Tutu.ru проанализировал проданные за год (с 25 июля 2017 года до 25 июля 2018 года) авиабилеты в России и выяснил, куда за границу чаще всего летают жители российских
Сервис путешествий Tutu.ru проанализировал проданные за год (с 25 июля 2017 года до 25 июля 2018 года) авиабилеты в России и выяснил, куда за границу чаще всего летают жители российских
В ТОП-10 популярных городов на верхних строчках оказались страны ближнего зарубежья. Чаще всего из миллионных городов летают в Кишинев, Ереван и Баку. Кроме того, в рейтинг вошли столицы Минск, Тбилиси, Ташкент и Бишкек. Из городов Европы в список попали Прага и
Впрочем, в каждом российском миллионнике список популярных городов разнится. Из омского аэропорта чаще всего летают в такие города, как Астана,
Как отметили в сервисе, от 1% до 2% пассажиров выбирают перелеты в Стамбул, Душанбе, Киев, Ош, Париж, Барселону, Батуми, Анталью.