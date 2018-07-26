Марс рекордно близко подойдет к Земле в последний день июля

Источник: Publika.md

В результате этого четвертая планета Солнечной системы станет самой яркой «звездой» на небе, сообщает РИА Новости.

«Если вы посмотрите на Марс ночью 31 июля, сразу после заката, то вы просто не узнаете планету, настолько яркой она станет. Его оранжево-красное сияние будет просто невозможно пропустить», — рассказывает Диана Ханникайнен (Diana Hannikainen), астроном из университета Хельсинки (Финляндия).

На этом «рандеву» Марса и Земли не закончится — планеты будут находиться относительно близко друг к другу на протяжении оставшейся половины лета, и только в сентябре расстояние между ними начнет стремительно расти.

Это не самое тесное сближение Марса и Земли в истории наблюдений — в августе 2003 года планеты подходили друг к другу на 55,7 миллиона километров, что, вероятно, является абсолютным рекордом за все время существования цивилизации.

С другой стороны, грядущая встреча планет уступает этому рекорду всего на 1,8 миллиона километров, что примерно равно пяти расстояниям между Луной и Землей, и имеет одну дополнительную и при этом уникальную черту.

Дело в том, что непосредственно перед этим произойдет так называемое «противостояние» Марса и Земли — в пятницу, 27 июля, они выстроятся в линию относительно Солнца и будут двигаться вместе на протяжении нескольких часов.

Благодаря этому Марс можно будет видеть на ночном небе на протяжении всей ночи, и при этом сама красная планета будет находиться на максимально близком расстоянии от Солнца, что сделает это противостояние относительно редким. Одновременно с этим произойдет еще одно интересное космическое событие — полнолуние и связанное с ним аномально длинное лунное затмение.

Начиная с этого дня, видимые размеры и яркость Марса начнут резко расти, и они увеличатся примерно в три раза ко дню сближения с Землей, в результате чего он станет самым ярким «точечным» объектом на ночном небе. В это время он будет находиться в созвездии Стрельца, что, как отмечают астрономы, усложнит наблюдения за планетой для любителей астрономии в России и других странах северного полушария.

Дело в том, что Марс будет находиться на высоте примерно в 13−23 градуса над горизонтом, что сделает его менее заметным из-за толстого слоя воздуха, через который будет пробиваться его свет. Вкупе с небольшими видимыми размерами планеты — всего 1% от площади Луны — это заметно усложнит получение новых фотографий Марса.