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15:09 (мск), источник: РИА Новости

Центр адаптивного спорта для пожилых людей открылся в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл — РИА Новости. Центр адаптивного спорта для людей старшего поколения «Спортивное долголетие» открылся в городе Волгодонске Ростовской области, сообщает правительство региона.

Источник: РИА Новости

«На федеральном и региональном уровне реализуется стратегия по улучшению качества жизни пожилых граждан. И основными направлениями являются не только соцподдержка и соцобслуживание, но и привлечение внимания к людям пожилого возраста — иными словами — создание общества всех возрастов. Особое значение приобретает активное долголетие», — отметила министр труда и социального развития области Елена Елисеева.

По словам директора АНО Центр социального обслуживания населения «Милосердие» Волгодонска Татьяны Горчанюк, в регионе есть множество спортзалов и секций, но люди серебряного возраста их не посещают из-за психологического барьера — клиенты таких спортзалов люди молодые. «Чтобы люди старшего возраста занимались спортом именно в кругу своих сверстников и под наблюдением специалистов, мы открываем адаптивный спортзал», — сказала Горчанюк.

Центр оснащен кардиотренажерами, спортивным и реабилитационным оборудованием, в частности оборудованием для оксигенотерапии, лечения суставов, позвоночника, физиотерапевтическими приборами. Занятия разработаны по геронтологическим методикам, то есть для старшего поколения. На каждого посетителя заводится индивидуальная карта, проводится обследование для допуска к занятиям.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, в Ростовской области проживает более миллиона граждан пожилого возраста и важно поддерживать их здоровье. «Отрадно, что средняя продолжительность жизни на Дону растет и на протяжении последних нескольких лет превышает среднероссийские показатели», — отметил губернатор.

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 Центр адаптивного спорта для пожилых людей открылся в Ростовской области
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