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14:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Лекарствам прописали бюджет

Госдума одобрила расширение госзакупок препаратов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 2019 года в госпрограмму «Семь нозологий» войдут пять новых заболеваний. На закупки препаратов для пациентов с этими диагнозами федеральный бюджет дополнительно выделит 10 млрд руб.

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Сегодня Госдума приняла в третьем чтении инициированный Советом федерации закон о расширении перечня орфанных (редких) заболеваний и переводе финансирования их лечения с регионального на федеральный уровень. Соответствующие изменения внесены в действующий закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

В госпрограмму «Семь нозологий» с 2019 года предлагается включить пять новых заболеваний: гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз (типы I, II, VI). Сейчас лекарственное обеспечение больных с такими диагнозами происходит за счет бюджетов регионов. Большинство из них, по словам главы комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанского, «не могут в полной мере исполнить свои обязательства по обеспечению препаратами в связи с их высокой стоимостью». Закупки препаратов по госпрограмме «Семь нозологий», напротив, финансируются из федерального бюджета. В 2018 году расходы на эту программу предусмотрены в объеме 43,6 млрд руб.

Стоимость медикаментозного лечения добавленных в программу заболеваний составит 10 млрд руб. ежегодно — как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, «без учета возможной экономии на 20−30% в результате централизованной закупки».

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На эти средства государство планирует обеспечить препаратами более 2 тыс. пациентов, в том числе 1,5 тыс. детей.

Однако, как ранее заявляли во Всероссийском союзе пациентов, выделяемых средств может не хватить — уже в нынешнем году программа потребует дополнительных 6,7 млрд руб.

При росте численности пациентов в среднем на 8% в год ее дефицит в 2019 году составит 10,7 млрд руб. (ежегодный бюджет программы с 2014 года не растет), в 2020 году — 15,1 млрд руб. без учета дополнительных расходов в связи с включением в программу дополнительных пяти заболеваний.

Анастасия Мануйлова

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