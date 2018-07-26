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14:35 (мск), источник: ЕАН

Власти объяснили катастрофу с водой в Североуральске: нет денег

Власти Североуральска ответили на претензии прокуратуры, завершившей проверку обстоятельств пропажи в городе питьевой воды. Надзорное ведомство порекомендовало мэрии проработать альтернативные источники водоснабжения во избежание проблем в будущем.

Источник: Reuters

Как пояснили ЕАН в администрации, рекомендация опоздала на два года: у местных властей такой проект давно готов, но на его реализацию нет денег.

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«Проект альтернативного водоснабжения был проработан еще два года назад. О чем мы и заявили прокуратуре. Но вопрос в деньгах. Только проектные работы обошлись в сумму порядка 45 миллионов рублей, понятно, что реализация требуют еще больших вложений и откуда брать деньги на это — мы пока не представляем», — заявил ЕАН и.о. главы города Владимир Паслер.

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Напомним, две недели назад из-за обрушения русла реки в Североуральске начались проблемы с водоснабжением. При этом спасательные службы оказались не готовы к ЧП — населению двое суток выдавали лишь по 2 литра воды на человека в сутки. Коммунальная катастрофа привлекла внимание не только региональных, но и федеральных СМИ.

Вчера власти отчитались, что водоснабжение города полностью восстановлено.

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