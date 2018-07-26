Источник: Reuters

В пятницу, 27 июля, в Челябинской области потеплеет до плюс 33 градусов — ожидается переменная облачность, в горах пройдут небольшие дожди, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение синоптиков.

Ночью прогнозируется 15−20 градусов тепла, в низинах температура опустится до плюс 10-ти. Днем столбики термометров покажут 28−33 градуса, в северных районах — плюс 25. Отдельные порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду.