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14:41 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинской области потеплеет до плюс 33 градусов

Жара сохранится на Южном Урале до конца недели.

Источник: Reuters

В пятницу, 27 июля, в Челябинской области потеплеет до плюс 33 градусов — ожидается переменная облачность, в горах пройдут небольшие дожди, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение синоптиков.

Ночью прогнозируется 15−20 градусов тепла, в низинах температура опустится до плюс 10-ти. Днем столбики термометров покажут 28−33 градуса, в северных районах — плюс 25. Отдельные порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду.

В Челябинске синоптики обещают плюс 15−17 градусов ночью и 29−31 — днем. Осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится в предстоящие выходные. В воскресенье незначительно похолодает до 24 градусов.

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