Погода на июль 2018 в Перми: в воскресенье похолодает сразу на 10 градусов

Мы уже привыкли к тому, что изо дня в день погода у нас одинаковая: жарко и сухо.

— Но в ближайшие дни эта «погодная устойчивость» пошатнется, — предупреждает руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. — Ситуация в атмосфере станет достаточно неустойчивой, прогнозы синоптиков станут менее точными, но одно можно сказать с уверенностью: в выходные нас ждет изменение погоды. Произойдет вторжение сравнительно прохладного воздуха с Северного Урала, и температура существенно понизится, особенно это будет заметно в воскресенье.

В пятницу, однако, еще погреемся: днем температура воздуха в Перми прогреется до +28 — +30 градусов.

В субботу днем воздух еще сохранит тепло и прогреется до +28 градусов, но уже будет вероятны дожди и грозы.

В воскресенье с приходом холодного фронта станет существенно прохладнее: температура воздуха упадет сразу градусов на 10. Днем в Перми воздух прогреется лишь до +20 — +22 градусов.

В начале недели, по предварительным прогнозам, температура воздуха будет достаточно комфортной — днем до + 23 — +25 градусов. Вероятность осадков будет небольшой.