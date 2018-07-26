Волгоградцы смогут проводить собрания жильцов в виде конференции

По данным помощника депутата волгоградской областной Думы Николая Лукьяненко, предлагаемый вариант предусматривает выбор делегата от каждого этажа подъезда, который будет представлять интересы соседей. Он будет избираться на срок от трех до семи лет. Передавать свои полномочия другому лицу он не имеет права, но собственники смогут переизбрать своего делегата досрочно. По словам регионального координатора проекта «Школа Грамотного Потребителя», депутата областной Думы Николай Лукьяненко, этот закон облегчит управление домом и улучшит общение между жильцами.