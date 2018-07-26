Учения по ликвидации утечки хлора прошли на иркутском водоканале
10 минут на то, чтобы спасти город. Учения МЧС по ликвидации химаварии прошли в четверг в Иркутске.
10 минут на то, чтобы спасти город. Учения МЧС по ликвидации химаварии прошли в четверг в Иркутске.
Спецавтомобили едут на территорию иркутского «Водоканала». Только на пожарных не боёвки, а костюмы химзащиты. По легенде учений, на предприятии произошла утечка хлора. Есть пострадавшие из числа сотрудников.
— Сегодня на всей территории Иркутской области в соответствии с планом подготовки проводятся учения и тренировки на объектах химической промышленности, а также объектах, осуществляющих переработку и хранение нефтепродуктов. Задача, понять нашу готовность, достаточно ли у нас сил и средств для ликвидации данных аварий, — говорит заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Валерий Шанс.
Хлор — это газ. Чтобы не допустить дальнейшей утечки, пожарные делают водяную завесу. Затем специалисты
Ремонт резервуара весьма специфичен. Для начала место утечки накрывают железным обручем. После этого рабочие ликвидируют место прорыва. Это только часть мероприятий. На случай реальной ЧС их предусмотрено гораздо больше.
— Первое — это оповещение. Оповещение населения о данной ситуации. Как действовать населению. Развертывание пунктов временного размещения. Пунктов питания. Пунктов обеззараживания одежды,
Учения длились 10 минут. Все участники уложились в положенный норматив и получили оценку «Удовлетворительно».