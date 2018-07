Дети улиц. Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли

Новые направления отлично подходили для танцев и быстро стали популярны у молодежи, а для обозначения фанатов джаза стали использовать словосочетание to be in hip — «быть в теме». Да-да, то же самое, что лежало в основе термина «хиппи». В случае с джазом слово пережило определенную эволюцию: первоначально афроамериканцы произносили его как «хеп» (англ. hep), а фанатов джаза называли «хеп кэтс» (англ. hep cats). К концу 1930-х годов в обиходе уже были слова «хип» и «хипстер».