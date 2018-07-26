Дети улиц. Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Они обожали джаз, вдохновляли стиляг и помогли движению за гражданские права афроамериканцев.
Они обожали джаз, вдохновляли стиляг и помогли движению за гражданские права афроамериканцев.
У абсолютного большинства живущих в XXI веке людей слово «хипстер» ассоциируется исключительно с бородами, очками в черной оправе, клетчатыми рубашками и подвернутыми штанами. Между тем первые хипстеры появились в те времена, когда не то что продукция Apple еще не покинула пределы гаража, но и Стив Джобс еще не родился. Оригинальные хипстеры появились благодаря джазу. Музыка черных, возникшая в Новом Орлеане на рубеже веков, быстро завоевала всеамериканскую популярность. «Ревущие двадцатые» — время беззаботного богатства — невозможно представить без
В 1930-е годы популярность обрели новые направления джаза: свинг и бибоп. Первый представлял собой более европеизированную версию джаза и активно исполнялся белыми музыкантами. Второй стал своеобразной попыткой защитить авторские права: трубачи Диззи Гиллеспи и Чарли Паркер ввели в обиход сверхбыстрый ритм исполнения, который не смогли бы повторить
Новые направления отлично подходили для танцев и быстро стали популярны у молодежи, а для обозначения фанатов джаза стали использовать словосочетание to be in hip — «быть в теме».
Впрочем, достаточно быстро словом «хипстер» стали называть не просто любителя джаза, а представителя определенной субкультуры с собственным внешним видом, манерой поведения, философией и даже языком. Известный белый джазмен и шоумен Кэб Кэллоуэй в 1939 году выпустил книгу Hepster’s dictionary, которая дает представление о рожденном в Гарлеме жаргоне. Согласно Кэбу, хипстер — это «человек, который знает все ответы, человек, который понимает сленг».
Хипстеры не просто любили джаз, они старались подражать джазменам и сделать джаз философией своей жизни. Несмотря на то что джаз возник в самых бедных районах американских городов, основными слушателями его были представители среднего класса и высшего общества. Афроамериканских музыкантов никогда бы не пустили в заведения, где они играли, в качестве гостей. Поэтому музыка и ее фанаты существовали по сути в двух параллельных измерениях, разделенных стеной сегрегации. Хипстеры попытались ее сломать.
Будучи детьми достаточно обеспеченных родителей, они тем не менее посещали джазовые концерты не только в приличных заведениях белой части
«В таких местах, как
Хипстеры стали едва ли не первой субкультурой, сломавшей стену сегрегации. Белые и черные вместе играли джаз, танцевали в клубах Гарлема, курили марихуану и — о ужас — занимались друг с другом любовью. В штате
Хипстер стал появляться в негритянских гетто центральных и северных городов перед Второй мировой войной. Но в зачаточном состоянии он существовал, например, в Гарлеме и раньше. Его лицо всегда подобно маске, ибо явное выражение эмоций для него табу. Он разговаривает на своем жаргоне, который трудно понять, и живет для удовольствий: джазовой музыки, секса, наркотиков. Он вне закона, вне человеческих эмоций, честолюбия, денег, даже вне добра и зла. Он против белых и цветных.
Мейлер не зря подчеркивал триединую основу хипстеризма: после войны помимо черных музыкантов и молодых белых в субкультуру влились представители творческой интеллигенции, как их назвали бы в СССР. Битники любили джаз, искренне возмущались царившей за океаном сегрегацией и с удовольствием присоединились к
После взрыва первой советской ядерной бомбы в 1949 году и установления в Китае режима Мао в США началась настоящая антикоммунистическая истерия. Охота на ведьм сенатора Маккарти вызвала в среде хипстеров обратный эффект: они были против и коммунистической идеологии, и против антикоммунистической. А возможность, пусть и весьма условная, ядерного конца света лишь укрепила хипстеров в верности их принципу «живи сегодня». Хипстеры окончательно оформились как аморальные анархисты, склонные к декадансу.
Внешний вид хипстеров должен был подчеркивать их контркультурность. Джентльмены ходят в костюмах? Мы наденем абсурдно широкие брюки зут. Обязателен головной убор? Беретка, как у битников, поможет нам выделиться из толпы. Галстук? С обезьянами или рисунками в стиле
Со временем на смену сверхшироким штанам пришли узкие
Джаз начал проникать за пределы США еще в 1920-е, но стал
Особую популярность стиль зазу приобрел в годы оккупации, так как был определенным протестом против оккупационных властей, ведь придуманный неграми джаз нацисты считали вырожденческой музыкой, он был запрещен. Длинные волосы, узкий галстук, высокий воротник (до 18 сантиметров), длинный клетчатый пиджак с множеством карманов, зауженные брюки. Воротник часто скрепляли шпилькой, а брюки укорачивали.
В Германии любовь к джазу и одежде в негритянском стиле и вовсе могла закончиться тюрьмой и смертью. Немецкая субкультура получила имя «свингюгенд» — как протест против гитлерюгенда с его идеалами спартанской строгости и мужественности. Представители свингюгенда вели себя подчеркнуто женственно, одевались ярко, отращивали волосы и уделяли много внимания декору. Закручивание гаек в рейхе быстро свело движение на нет.
Отдельная история — советские стиляги. Несмотря на то что их вдохновителями считаются
Антон Ширяев